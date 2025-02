Competições da WSL adiam mais uma vez por condições climáticas desfavoráveis

A etapa do Pipeline, situada na renomada costa de North Shore, Havaí, enfrentou mais um dia sem competições no último sábado (1º), em decorrência das desfavoráveis condições climáticas e do mar.

O evento, que estava programado para ter início às 14h45 (horário de Brasília), foi prorrogado para este domingo (2), dependendo da melhora nas condições. Vale ressaltar que a competição já havia enfrentado um dia sem atividades na quinta-feira, após sua abertura na última quarta-feira (29).

Este é o terceiro dia consecutivo em que a World Surf League (WSL) opta por cancelar as competições na etapa havaiana. A janela para a realização desse evento se estende até o dia 8 de fevereiro, próximo sábado.

A WSL anunciou que a competição foi remarcada para o mesmo horário de domingo (14h45 de Brasília). Em suas redes sociais, a entidade enfatizou que são necessários três dias completos para a conclusão do torneio.

Atualmente, está sendo considerada a possibilidade de que as finais aconteçam na quarta-feira (5). Se houver um novo adiamento da etapa deste domingo, os surfistas teriam à disposição os dias de segunda, terça e quarta para finalizar as competições.

No X (antigo Twitter), o perfil brasileiro da WSL compartilhou um vídeo onde o surfista João Chianca comenta sobre as condições do mar após sua experiência nas ondas. “Eu acabei de surfar e está muito ruim ali, muito arriscado. Simplesmente não dá para contestar [a decisão de adiar a etapa]”, declarou o atleta.