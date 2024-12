WSL Destaca-se em Sustentabilidade: 110 Mil Recifes e 26 Toneladas de Lixo Removidas

A World Surf League (WSL) tem se destacado por suas iniciativas voltadas à sustentabilidade, principalmente através do programa “ WSL One Ocean ”. Este projeto global resultou em ações sérias durante a temporada do Championship Tour (CT), com a restauração de 110 mil recifes de corais e a remoção de 26 toneladas de lixo dos oceanos. Com a participação de mais de 4.500 voluntários, foram restaurados mais de 53 mil hectares de terras, protegendo ecossistemas de surf em 17 locais ao redor do mundo, incluindo o Brasil, Austrália e Havaí. Desde 2018, a WSL já compensou mais de 29 mil toneladas de emissões de CO2, um esforço equivalente ao plantio e cultivo de mais de 480 mil árvores ao longo de dez anos. A parceria com comunidades locais e organizações sem fins lucrativos, como a WSL Pure, fortaleceu as ações com foco na preservação ambiental, resultando em cerca de 17 projetos de impacto local. No Brasil , as atividades da WSL foram particularmente intensas. Em Saquarema (RJ), onde foi realizada uma das etapas do Mundial, ações de limpeza no manguezal da Lagoa de Saquarema mobilizaram estudantes e competidores internacionais. Durante o evento, mais de três toneladas de resíduos foram recicladas, demonstrando um compromisso eficaz com a sustentabilidade. Além disso, a neutralização das emissões de gases na Praia de Itaúna reafirmou a intenção da liga em promover práticas ambientais responsáveis. O reconhecimento do WSL One Ocean pelo Programa Ambiental das Nações Unidas como um ” ator da década para a restauração de ecossistemas ” ressalta sua importância no cenário global. Ivan Martinho, presidente da WSL para a América Latina, destacou que a obrigação permanece firme em seu compromisso com a preservação da natureza, confirmando que ainda há muito trabalho pela frente.