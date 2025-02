Comped de São Caetano discute acessibilidade e mercado de trabalho

Integrantes do Comped (Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência), de São Caetano do Sul, reuniram-se na quarta-feira (26/2), na Sede dos Conselhos (Avenida Goiás, 600, Centro), com pauta que incluiu a formalização de Magali Selva Pinto, titular da Sedef (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida) como presidente do Conselho e a avaliação de diversas ações para melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência (PCDs).

Vinculado à Sedef, o Comped é um órgão composto por representantes do governo e da sociedade civil, com a finalidade de zelar pelo cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência e assegurar participação da sociedade civil na elaboração, acompanhamento e controle da política pública municipal voltada aos cidadãos com deficiência.

Um dos primeiros assuntos tratados pelo Comped foram as medidas de acessibilidade adotadas no Carnaval CultSanca, que será realizado neste sábado e domingo ( 1 e 2/3), das 11h às 19h, no Espaço Verde Chico Mendes. “Estamos organizando uma Comissão de Acessibilidade Permanente”, ressaltou Magali, que trabalhará junto com todas as demais secretarias da Administração Municipal para garantir acessibilidade em todo o município”.

Os conselheiros também abordaram futuras iniciativas para promover a inclusão de PCDs no mercado de trabalho, que serão divulgadas em breve pelos canais de comunicação da Prefeitura.