Plano de modernização de paradas de ônibus em traz novos abrigos, tecnologia e conforto para São Bernardo

São Bernardo iniciou o plano de substituição de abrigos em pontos de ônibus da cidade, como parte de um amplo projeto de modernização da mobilidade urbana. Com foco em conforto, acessibilidade e inovação, a iniciativa da Prefeitura prevê a instalação de 31 novos pontos, sendo 52 abrigos até o dia 9 de junho, além de uma expansão gradual para outros locais ao longo do ano.

Os novos abrigos trazem um layout moderno e foram projetados para oferecer maior comodidade aos passageiros, incluindo espaço acessível para Pessoas com Deficiência (PCDs), painel informativo sobre linhas e QR Code para acesso rápido ao aplicativo de atualização dos horários de ônibus. Além disso, dez destes pontos contarão com o Mupi (Mobiliário Urbano Para Informação) de informações e publicidade.

O prefeito Marcelo Lima compareceu no primeiro ponto que recebeu melhorias, na parada João Setti, e destacou a importância do projeto para a qualidade de vida da população.

“O munícipe da nossa cidade merece um local digno para esperar o ônibus. Pensamos em um projeto completo para garantir mais conforto, informações e acessibilidade para quem usa o transporte público. Este projeto reforça um grande compromisso da nossa gestão em oferecer um transporte público mais digno e confortável para todos.“

A substituição dos abrigos faz parte de um plano contínuo de melhorias no sistema de transporte público de São Bernardo. A Prefeitura já planeja a ampliação do projeto para outros pontos de ônibus ao longo do ano, fortalecendo o compromisso de oferecer uma infraestrutura mais moderna e eficiente para os usuários do transporte coletivo.

Painel digital

Nesta primeira etapa de implantação, os pontos receberão os modernos ‘Mupi’, que serão uma ferramenta essencial para a comunicação entre a Prefeitura e a população. O equipamento permitirá a divulgação de informações, campanhas institucionais e propagandas. Além disso, também servirá como um canal estratégico de publicidade da BR7 Mobilidade, empresa responsável pela coordenação do projeto e implantação dos novos ônibus.

O secretário de Concessões e Parcerias de São Bernardo, Toninho Tavares, ressaltou o impacto positivo da iniciativa de modernização na cidade.

“A Administração está trabalhando para promover um transporte de qualidade, garantindo mais conforto e acessibilidade. Todas as ações que estamos estudando e implementando são para beneficiar as pessoas que usam o transporte público diariamente.“

Valorização e ampliação da frota

Além da troca dos 52 abrigos, a Prefeitura está também transformando a mobilidade urbana de São Bernardo com a implantação de 100 novos ônibus para a modernização da frota. Os novos ônibus serão incorporados gradativamente ao longo do ano, substituindo veículos que necessitam de manutenção e atendendo às novas demandas do transporte público na cidade.

Os novos veículos contam com ar-condicionado e conectividade via USB, bem como acessibilidade para pessoas com deficiência, assegurando um transporte público mais inclusivo e eficiente. Além disso, os novos ônibus possuem a tecnologia Euro 6, um conjunto de normas que visa reduzir a emissão de gases poluentes no município.

“Esse projeto será ampliado ao longo do ano para que todas as regiões da nossa cidade contem com abrigos modernos e eficientes. Esse investimento não é feito há muitos anos e queremos garantir que o transporte público de qualidade seja um marco desta gestão“, concluiu o prefeito Marcelo Lima.