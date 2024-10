Como uma mastectomia levou à criação de um acessório inovador da Ford

Lynn Simoncini recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 2022. Após uma mastectomia dupla, ela se viu lutando contra uma dor inesperada em uma atividade de rotina – dirigir. A pressão do cinto de segurança no peito em recuperação era agonizante, mesmo em trajetos curtos. Esse problema deve ser comum, ela pensou, mas não havia soluções reais.

Diretora criativa da VML, parceira de marketing da Ford, e grande fã de carros, Lynn começou então a esboçar ideias. E sua iniciativa levou à criação do Ford SupportBelt, acessório projetado para atender a uma necessidade de aproximadamente 100.000 mulheres e homens nos EUA que todo ano passam por mastectomia, ou remoção de tecido mamário, como parte do tratamento.

Veja o vídeo.

Desenvolvido e projetado pela Ford, o SupportBelt é feito de espuma macia e respirável que se prende ao cinto de segurança para ajudar a aliviar a pressão e reduzir o desconforto no peito ao dirigir.

A Ford vai inicialmente oferecer o SupportBelt – o único dispositivo desse tipo projetado e validado por uma montadora – para pacientes de mastectomia nos EUA sem nenhum custo. E disponibiliza também um formulário para coletar informações de consumidores interessados no Brasil e outros mercados, disponível neste link: www.Ford.com/SupportBelt.

A Lear Corp., líder global em tecnologia automotiva de bancos e sistemas eletrônicos, vai produzir um lote inicial do SupportBelt nos EUA até pelo menos o final de 2024, com as primeiras entregas previstas para meados de novembro.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum em mulheres em 157 países, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A Ford registrou uma patente para o SupportBelt e planeja abri-la a outros fabricantes para que a sua produção possa ser ampliada em todo o mundo.

Inspiração

“Eu não podia acreditar que ainda não havia um produto que deixasse o cinto de segurança confortável e também tivesse boa aparência”, disse Lynn após a mastectomia. Ela compartilhou a ideia com seu parceiro, Chad Woolums, e juntos eles desenvolveram a proposta de um suporte de cinto confortável, projetado especialmente para pacientes pós-mastectomia. Além da radiação e quimioterapia, a mastectomia é um tratamento comum para quem tem câncer de mama invasivo.

“A cirurgia é muito mais intensa do que se pode imaginar. A dor residual e a sensibilidade podem durar meses após o procedimento, tornando a exposição a objetos cotidianos dolorosa e desconfortável”, diz a dra. Nayana Dekhne, cirurgiã de mama da Corewell Health, sistema de saúde sem fins lucrativos de Michigan, que colaborou no desenvolvimento do SupportBelt.

Com a proposta em mãos, Lynn levou a ideia para Emily Obert, diretora de design de experiência da Ford. Com a orientação de Emily e a ajuda de uma equipe que incluiu a estagiária de design Rima Shkoukani, o SupportBelt começou a tomar forma. Rima, estudante de design industrial, se debruçou sobre pesquisas, entrevistou pacientes de câncer de mama e criou protótipos.

“Trabalhei por longas horas todos os dias, durante três semanas seguidas, apenas cortando espuma e testando diferentes maneiras de moldá-la ao corpo”, diz Rima.

A equipe se juntou a engenheiros para garantir que o SupportBelt atendesse aos padrões de qualidade da Ford. Eles também experimentaram vários materiais, escolhendo uma espuma flexível envolta em tecido semelhante a camurça, feito com 40% de garrafas PET recicladas, e fecho de velcro.

Rima espera que as pacientes de mastectomia possam se recuperar da cirurgia com mais conforto. “Eu só quero que alguém usando este produto diga: ‘Estou feliz de alguém entender o que estou passando e considerar esta pequena parte do meu processo de recuperação de forma tão atenciosa’”, diz.

O SupportBelt faz parte do trabalho de décadas que a Ford desenvolve para apoiar a luta contra o câncer de mama. Há 30 anos, a Ford Warriors in Pink apoia pessoas afetadas pelo câncer de mama, incluindo pacientes e familiares. A Ford investiu mais de US$ 139 milhões na luta contra o câncer de mama por meio da venda de roupas e equipamentos inspiradores, ajudando a oferecer soluções de transporte para os necessitados.

Conforto bem-vindo

Projetado com a contribuição de pacientes e médicos, o SupportBelt ajuda as pacientes a usar o cinto de segurança de modo confortável, tanto no lado do motorista como do passageiro.

“Saber que uma montadora está realmente pensando nas pessoas e fazendo pesquisas para deixar essas mulheres mais confortáveis é muito bom”, diz Najah Woods, diagnosticada com câncer de mama em 2023.

O design côncavo do SupportBelt permite que ele se adapte a vários tipos de corpos, com um ajuste mais personalizado que reduz o risco de atrito ou irritação.

“O SupportBelt demonstra o profundo impacto que um design bem pensado pode ter na cura”, diz Emily Obert.

Para Lynn, o protótipo original do SupportBelt se tornou parte de sua vida cotidiana. “Eu o deixo preso no cinto de segurança do meu carro e uso todos os dias”, diz. “Espero que mulheres de todos os lugares que passaram pelas mesmas dificuldades que eu tenham o SupportBelt e encontrem conforto em saber que esse produto foi trazido a elas por um grupo de pessoas que reconhece a sua batalha e sabe que o SupportBelt vai ajudá-las.”

Sobre a Ford Motor Company

A Ford Motor Company é uma companhia global sediada em Dearborn, Michigan, que está comprometida em ajudar a construir um mundo melhor, onde cada pessoa seja livre para se mover e buscar os seus sonhos. O plano Ford+ da empresa para o crescimento e criação de valor combina suas forças existentes, novas capacidades e o relacionamento sempre ativo com os clientes para enriquecer suas experiências e aprofundar sua lealdade. A empresa desenvolve e fornece picapes, utilitários esportivos, vans e veículos comerciais inovadores da Ford e veículos de luxo da Lincoln, além de serviços conectados. A empresa faz isso por meio de três segmentos de negócios centrados no cliente: Ford Blue, projetando veículos icônicos a gasolina e híbridos; Ford Model e, inventando veículos elétricos inovadores junto com software integrado para trazer experiências digitais excepcionais para todos os clientes; e Ford Pro, ajudando clientes comerciais a transformar e expandir seus negócios com veículos e serviços projetados para as suas necessidades. Além disso, a Ford fornece serviços financeiros por meio da Ford Motor Credit Company. A Ford emprega cerca de 175.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações sobre a empresa e seus produtos e serviços no Brasil, visite o site https://media.ford.com/content/fordmedia/fsa/br/pt.html.