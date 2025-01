Como transformar metas de ano novo em realidade

O início de um novo ano costuma despertar sonhos grandiosos e promessas de mudança. Contudo, esses momentos também carregam o risco de frustrações, especialmente quando os planos se mostram distantes da realidade. Êdela Nicoletti e Vinícius Dornelles, psicólogos especializados da DBT Brasil, destacam que é possível resgatar o equilíbrio entre ambição e viabilidade com reflexões práticas e alinhadas ao contexto global.

Nicoletti enfatiza a importância de começar com passos pequenos e metas acessíveis. “Resoluções que respeitam o ponto de partida e consideram as limitações do momento têm mais chances de sucesso. Não é sobre limitar os sonhos, mas sobre moldá-los à realidade,” afirma a especialista.

Dornelles reforça a necessidade de acolher os desafios emocionais que surgem ao longo do caminho. “Aceitar que o desconforto faz parte do processo é crucial. É possível errar e recomeçar sem perder o foco no objetivo maior,” explica.

Pesquisas realizadas por instituições como a American Psychological Association apontam que 35% das pessoas desistem de suas metas até fevereiro. Entre as razões estão objetivos pouco realistas e a falta de planejamento estratégico. Diante disso, os especialistas sugerem que o planejamento deve incluir não apenas os resultados desejados, mas também os obstáculos prováveis e como enfrentá-los.

No entanto, a reflexão individual não pode ignorar o panorama global. As instabilidades sociais e econômicas impactam diretamente na percepção de nossas capacidades e prioridades. “Vivemos um paradoxo entre querer mudanças pessoais e enfrentar um mundo que constantemente nos testa,” diz Nicoletti. Incorporar metas coletivas, como contribuir para causas sociais ou fortalecer redes de apoio, pode ajudar a equilibrar essa dissonância e trazer um senso maior de propósito.