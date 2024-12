Tradições de Ano Novo no Brasil

O Ano Novo é um período repleto de celebrações e tradições que variam em todo o mundo, mas no Brasil, a festividade ganha um toque especial com costumes enraizados nas religiões afro-brasileiras. Uma das tradições mais emblemáticas é o uso de roupas brancas, que, segundo Mãe Baiana, uma respeitada Ialorixá, está associado ao orixá Oxalá, representando paz e harmonia.

A Praça dos Orixás, em Brasília, se transforma em um ponto de encontro vibrante para as festividades de réveillon. Neste local icônico, os brasilienses e turistas se reúnem para celebrar a virada do ano com música, dança e rituais simbólicos. De acordo com Bábà Joel de Osàgíyan, líder da Umbanda no Distrito Federal, “todo brasileiro tem um pezinho na África”, evidenciando a influência cultural africana nas práticas de fim de ano.

Mãe Baiana explica que a vestimenta branca é mais do que uma simples escolha estética; é uma invocação por paz. “Ao vestir branco, buscamos tranquilidade e harmonia para nós e para todos ao nosso redor”, afirma. Além do branco, o uso da cor amarela também é comum, simbolizando a atração de prosperidade e riqueza, associado à orixá Oxum.

Outro ritual popular é o ato de jogar flores e velas no mar como oferenda a Iemanjá, a Rainha do Mar. Mãe Baiana ressalta que essa prática não só demonstra gratidão pela proteção divina, mas também representa pedidos por bênçãos para o novo ano. “Colocar flores nas águas é um agradecimento e um pedido de sorte”, diz.

Pular sete ondas durante a virada do ano também possui raízes na Umbanda. Cada pulo simboliza um agradecimento ou desejo para o futuro. O número sete é significativo, representando as Sete Linhas da Umbanda e as qualidades divinas manifestadas nos orixás. Mãe Baiana explica que muitas pessoas fazem este ritual na praia com a intenção de afastar energias negativas do ano anterior e abrir caminhos para novas oportunidades.

A purificação espiritual é outro aspecto essencial das celebrações. A prática de acender incensos e velas serve para iluminar o caminho dos ancestrais e promover limpeza energética nos lares. Mãe Baiana enfatiza a importância deste ritual: “As velas representam luz para os espíritos que nos precederam”.

Além disso, os banhos de ervas são considerados um método eficaz para eliminar energias indesejadas acumuladas ao longo do ano. Esses rituais são vistos como uma forma de renovação pessoal antes do início do novo ciclo. “Um banho de ervas ajuda a revitalizar nossas forças e limpar qualquer carga negativa”, explica Mãe Baiana.

O réveillon na Praça dos Orixás conta com uma programação diversificada, incluindo apresentações musicais e manifestações culturais ligadas às religiões afro-brasileiras. O evento deste ano ocorrerá no dia 31 de dezembro com início às 17h e contará com shows variados até o amanhecer.

Essa confluência de tradições reflete não apenas a diversidade cultural brasileira, mas também uma busca coletiva por paz, prosperidade e renovação à medida que todos se preparam para receber um novo ano cheio de esperanças.