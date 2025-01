Como retomar a rotina dos exercícios funcionais pós férias?

Pode parecer desafiador, mas com as estratégias certas, é possível recuperar o ritmo de forma segura e eficiente. Nesse contexto, os treinos do Studio Kore, destacam-se como uma valiosa opção de atividade física.

Com um método que se adapta a todos os perfis e é fácil de retomar, o Studio Kore oferece uma experiência transformadora para quem busca saúde e bem-estar.

Abaixo, confira as principais dicas para reintroduzir os exercícios no seu dia a dia e aproveitar todos os benefícios que a prática oferece:

Comece devagar e de forma realista

Respeite o tempo de pausa e comece com intensidade moderada. Movimentos de mobilidade e alongamento nos primeiros dias ajudam a preparar o corpo para os desafios seguintes.

Dê atenção ao aquecimento e alongamento

Reserve 10-15 minutos para aquecer antes de cada sessão e finalize com alongamentos. Isso é essencial para evitar lesões e aliviar tensões musculares.

Estabeleça metas progressivas

Definir objetivos pequenos e alcançáveis, como aumentar gradualmente a duração ou intensidade, ajuda a manter a motivação. Cada progresso conta e merece reconhecimento.

Foque na qualidade do movimento

Priorize a execução correta dos exercícios, mesmo que isso signifique reduzir a carga ou intensidade. A prática do Kore valoriza o controle e a precisão dos movimentos.

Adapte os treinos ao seu nível atual

Reavalie o plano de treino para que ele esteja alinhado ao seu momento. Movimentos como pranchas, agachamentos e exercícios de estabilização são ideais para o retorno.

Com essas dicas, é possível retomar os exercícios e conquistar os benefícios de uma prática funcional completa, que fortalece o corpo, melhora a postura e promove energia e bem-estar.