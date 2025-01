10 erros na musculação que atrapalham a hipertrofia e definição

Você conseguiu implementar uma rotina de exercícios, está consumindo mais proteína e controlando a dieta, mas não consegue enxergar resultados na definição muscular? O problema pode estar na forma como você está conduzindo seu treino de musculação. O personal trainer e profissional de Educação Física da Growth Supplements, Leandro Twin, revela os 10 principais erros que os praticantes de musculação devem evitar a todo custo.

O primeiro deles é negligenciar a periodização do treino. “A periodização é crucial, especialmente para intermediários e avançados. Não é apenas sobre resultados, mas também sobre prevenção de lesões”, conta.

O aquecimento inadequado, muitas vezes negligenciado, é outro erro que traz uma série de riscos. “Um aquecimento eficaz precisa de intensidade. Não é só levantar os braços e girar. Use cerca de 50% da carga do seu primeiro exercício e faça três séries de 15-20 repetições. Prepare seu corpo para o que está por vir”, ensina.

Variar exercícios é importante, mas alguns devem permanecer fixos. “Por exemplo, se alguém precisa melhorar o deltóide lateral, a elevação lateral deve ser constante. É uma questão de equilíbrio e foco nos objetivos específicos.”

Cuidado!

Twin adverte para erro do excesso de carga. “Musculação é sobre o que você entrega ao músculo, não apenas sobre quanto peso você levanta. Um movimento feio com carga alta não é eficiente. Foque na execução correta com a carga máxima que permita isso”, detalha.

Twin diz que o oposto também é problemático. “Não adianta focar só na execução perfeita com cargas muito leves. É preciso um equilíbrio entre técnica e progressão de carga para estimular o crescimento muscular e a definição”.

Outros inimigos da hipertrofia são os movimentos parciais e altas repetições. O mesmo vale para a negligencia a alguns grupos musculares, como a panturrilha e os antebraços. Todos os grupos precisam de volume de treino similar aos outros músculos. Não faz sentido fazer 5 exercícios para peito e só 1 para panturrilha, defende o personal.

Não pule abdômen e o cardio

Pular o cardio e os abdominais são outros inimigos da hipertrofia. “O cardio é importante mesmo na musculação. Exercícios compostos como agachamento e terra exigem condicionamento cardiovascular. Sem ele, você pode falhar antes de levar o músculo à exaustão”, explica.

O personal explica que a ordem dos exercícios e a divisão dos treinos são fundamentais para melhorar os resultados. “Treinar bíceps um dia antes de costas, por exemplo, pode comprometer o treino de costas. A divisão deve considerar seus pontos fracos e objetivos específicos. Com conhecimento e planejamento adequados, qualquer pessoa pode otimizar seus treinos e alcançar resultados impressionantes, mesmo sem passar horas e horas na academia,” finaliza o especialista.