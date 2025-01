Como manter a rotina de treinos no calor?

Com a chegada do verão e temperaturas elevadas em grande parte do Brasil, manter a rotina de treinos pode ser um desafio e exigir muito mais dedicação. Pensando nisso, a Alto Giro, referência em moda fitness e beachwear, preparou dicas indispensáveis para você se exercitar com segurança e conforto durante os dias mais quentes. A marca combina estilo, funcionalidade e tecnologias inovadoras para ajudar a superar as dificuldades que o calor pode trazer.

Dentre as dicas, estão:

Prepare seu corpo antes do treino: Antes de começar qualquer atividade, é fundamental cuidar do corpo. Certifique-se de estar bem hidratado, consumindo água ao longo do dia e, se possível, complementando com água de coco ou bebidas isotônicas. Aposte em uma alimentação leve e rica em carboidratos simples, como frutas, para garantir energia sem sobrecarregar o organismo.

Opte por treinar nas primeiras horas da manhã ou ao final da tarde, evitando o período entre 10h e 16h, quando os raios solares estão mais intensos. Hidrate-se sempre: A reposição de líquidos é essencial. Consuma bastante água antes, durante e após os exercícios. Para repor eletrólitos, água de coco ou bebidas isotônicas também são ótimas escolhas.

Peças feitas com tecidos leves e respiráveis são indispensáveis no verão. Escolha peças que incluam tecnologias como secagem rápida, proteção UV e alto poder de respirabilidade, proporcionando conforto térmico e protegendo a pele dos danos solares. Adapte a intensidade do treino: Em dias mais quentes, ajustar o ritmo e a duração dos exercícios pode evitar a desidratação e o superaquecimento.

As peças da Alto Giro são desenvolvidas com foco no bem-estar e na performance, utilizando tecidos inovadores que garantem alta respirabilidade e conforto, mesmo nas temperaturas mais altas. A linha inclui modelos com proteção UV, ideais para atividades ao ar livre, e tecnologias de secagem rápida, que mantêm o corpo fresco e seco durante os treinos.

“Queremos proporcionar não apenas estilo, mas também funcionalidade para nossos clientes. Sabemos que o verão exige cuidados especiais, e nossas peças são pensadas para oferecer segurança, proteção e conforto, ajudando nossos consumidores a manterem seus hábitos saudáveis, independentemente do clima”, explica Edson Recco, Diretor da Alto Giro.