Como lidar com a pressão do vestibular?

Com o final do ano se aproximando, chega também a época das provas para o ingresso nas universidades de todo o país. Durante o ano letivo, os estudantes se dedicam intensamente, e é comum que a ansiedade aumente à medida que o dia decisivo se aproxima. A pressão do vestibular pode prejudicar o desempenho nas provas e também levar ao esgotamento emocional e físico, conhecido como síndrome de Burnout. Diante desse cenário, o Pequeno Príncipe, maior e mais completo hospital pediátrico do país, destaca algumas dicas para o cuidado da saúde mental dos adolescentes.

O vestibular é um rito de passagem significativo, pois marca a transição para uma fase de maiores responsabilidades e escolhas de carreira. Porém, pode gerar emoções intensas, como angústia e medo, além de ansiedade, problemas de sono, irritabilidade, procrastinação e até estados depressivos. Esses sentimentos se intensificam com a pressão colocada sob os estudantes. Por isso, é essencial que os pais e cuidadores estejam atentos aos sinais de alerta e auxiliem nesse processo.

Dicas para lidar com a pressão do vestibular

A psicóloga e professora Clarice Zotti, da Faculdades Pequeno Príncipe, orienta sobre como os adolescentes podem manter uma rotina equilibrada para enfrentar as exigências acadêmicas. Assim, é possível transformar essa experiência em uma oportunidade de crescimento pessoal e acadêmico, além de assegurar que a jornada rumo à aprovação seja tão valiosa quanto o próprio resultado.

Rotina equilibrada

Para fazer uma boa prova, o adolescente precisa estar emocionalmente bem. Nesse sentido, manter o cérebro descansado e uma alimentação balanceada, bem como ter uma rotina de sono adequada. A prática regular de exercícios físicos também é um componente importante para a saúde mental dos vestibulandos, pois contribui para o alívio do estresse. Essas práticas são fundamentais para garantir um desempenho cognitivo eficaz.

Lazer e descontração

Os estudantes precisam equilibrar o tempo dedicado aos estudos com momentos de lazer, para prevenir o desgaste emocional. Além disso, o ideal é que o vestibulando faça alguma atividade prazerosa no dia anterior à prova, para aliviar a ansiedade e concentrar-se melhor. Esses momentos de descontração devem ser priorizados durante todo o processo de preparação para o vestibular. Afinal, as pausas são cruciais para ajudar a mente a relaxar e evitar a sobrecarga de informações.

Apoio familiar

O apoio familiar também desempenha um papel significativo no bem-estar do estudante. Ou seja, ele precisa estar seguro de que seus pais e cuidadores não vão culpá-lo se não atingir as expectativas deles. A segurança emocional pode fazer toda a diferença na forma como o candidato lida com a pressão do vestibular, pois permite que ele enfrente o desafio com mais confiança.

Acompanhamento psicológico

É natural que os vestibulandos sintam pressão, tanto interna quanto externa. Porém, se for muito intensa, buscar apoio psicológico pode ser um caminho eficaz. Dessa forma, o estudante aprende a lidar com todas essas demandas.