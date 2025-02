Como curtir o Carnaval sem dor nos pés ou na coluna

Fantasias coloridas, blocos animados e muita dança fazem do Carnaval uma das festas mais esperadas do ano. Mas, para muitos foliões, o excesso de horas em pé, calçados inadequados e posturas incorretas podem resultar em dores na coluna e nos pés, atrapalhando a diversão. Para curtir sem desconforto, é essencial tomar alguns cuidados ortopédicos antes, durante e depois da festa.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), problemas musculoesqueléticos são comuns no Carnaval, especialmente entre aqueles que passam horas caminhando ou dançando em calçados sem suporte adequado. A sobrecarga na coluna, nos joelhos e nos pés pode causar inflamações, dores crônicas e até lesões mais sérias, tornando a prevenção fundamental.

Segundo o Dr. Brasil Sales, ortopedista, acupunturista e especialista em medicina intervencionista da dor, a escolha do calçado é um dos principais fatores para evitar dores e lesões durante as festas carnavalescas. “O ideal é optar por tênis ou sapatos com amortecimento e bom suporte para os pés. Sandálias rasteiras, chinelos e saltos podem sobrecarregar a coluna e as articulações, aumentando o risco de dores e lesões”, orienta.

Ele lembra que o uso de saltos muito altos pode, inclusive, causar entorses de tornozelo, joelho e fraturas. “Quanto maior o tamanho do salto, maior é a alteração da distribuição de peso nos pés”, diz o Dr. Brasil.

Como evitar dores nas articulações

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, aproximadamente 21,6% dos adultos brasileiros relataram sofrer de dor crônica na coluna, com maior prevalência entre mulheres e aumento significativo com a idade. “No Carnaval, foliões que já têm dor precisam redobrar os cuidados para não piorar a situação”, alerta o Dr. Brasil Sales.

O médico explica que intercalar momentos de descanso durante a folia é fundamental para evitar sobrecarga nos joelhos e tornozelos. “Além disso, beber bastante água auxilia na lubrificação das articulações, diminuindo o impacto causado pelo esforço prolongado”, afirma.

O alongamento também deve ser colocado na lista de ações essenciais. “Alongar-se antes de sair para os blocos ajuda a preparar a musculatura e prevenir lesões. Após a festa, dedicar alguns minutos ao alongamento pode aliviar tensões e minimizar o risco de dores no dia seguinte”, explica o especialista.

Fantasia leve, coluna feliz

O peso das fantasias precisa ser um ponto de atenção para quem vai desfilar no Carnaval. Se forem muito pesadas ou exigirem movimentos repetitivos, podem causar dores na lombar e nos ombros, por isso, segundo o ortopedista, o ideal é escolher adereços leves e bem ajustados ao corpo.

Além disso, o Dr. Brasil Sales recomenda que os foliões evitem permanecer muito tempo na mesma posição e mantenham a postura ereta ao dançar e caminhar para reduzir o impacto sobre a coluna. “Se possível, o ideal é fazer pequenas pausas para alongar-se durante a folia para prevenir desconfortos”, diz ele.

O especialista ressalta que o Carnaval pode e deve ser aproveitado com energia e disposição, desde que o corpo seja preparado para o ritmo intenso da festa. “Escolher os calçados certos, respeitar os limites e manter a postura adequada são atitudes simples que fazem toda a diferença. Assim, é possível curtir cada momento sem preocupações com dores ou lesões”, finaliza o médico.

Confiras as principais orientações para uma folia sem dor: