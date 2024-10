Como controlar a ansiedade durante as provas do Enem: Psicólogo sugere técnicas baseadas na ciência

Nos próximos dois domingos (3 e 10 de novembro), pelo menos 4 milhões de pessoas são esperadas para cumprirem as provas do Enem 2024 em todo país. Provas como esta ou vestibulares costumam envolver rotinas de estudos pesadas e adaptação a ambientes diferentes, o que pode desencadear emoções de forma intensa. Por isso, é comum que os estudantes vivenciem nervosismo, medo e até bloqueios mentais diante de um exame, o que pode prejudicar significativamente o desempenho.

A boa notícia é que a ansiedade nestes momentos pode ser controlada, conforme orienta o psicólogo Richard Avila, que é mestre em Ciências da Saúde e é o fundador do Espaço Terapêutico Nosco, de Porto Alegre. “É possível que o candidato utilize estratégias eficazes, baseadas em psicologia e neurociência, para gerenciar a ansiedade durante provas. Essas técnicas não só ajudam a aliviar o estresse, como também podem melhorar o desempenho cognitivo, permitindo que haja mais concentração para acessar as informações que estudou”, explica.

Está entre as técnicas sugeridas pelo psicólogo o reconhecimento e aceitação da ansiedade. “A teoria do ‘Yerkes-Dodson’ sugere que há uma relação entre a excitação emocional e o desempenho. Até certo ponto, a ansiedade pode melhorar o foco e a energia, ajudando na resolução de problemas. No entanto, quando ultrapassamos um nível saudável de estresse, a ansiedade começa a prejudicar a performance, levando a bloqueios cognitivos e aumento dos erros. Portanto, o objetivo não é eliminar totalmente a ansiedade, mas gerenciá-la de forma a mantê-la em níveis que beneficiem sua performance”, explica.

Para que a ansiedade não domine a situação, Richard sugere aplicar a técnica de respiração controlada: inspirar profundamente, segurar o ar por alguns segundos e expirar lentamente pela boca, esvaziando o abdômen. Estudos comprovam que, desta forma, a respiração controlada pode diminuir significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, reduzindo a ansiedade em situações de pressão.

Especialistas também sugerem que o candidato à prova possa substituir afirmações e pensamentos negativos por afirmações baseadas na realidade. “Por exemplo, em vez de pensar ‘eu nunca vou passar nessa prova’, a pessoa pode substituir por ‘eu me preparei bem, e posso confiar no meu conhecimento’. Esta abordagem reduz significativamente a ansiedade e melhora a confiança do aluno”, explica o psicólogo.

Também é recomendado que o candidato faça simulados em condições idênticas às do exame, reservando um tempo e aplicando um teste em ambiente silencioso, sem distrações, seguindo as regras da prova. Soma-se a esta técnica a “visualização positiva”, usada por atletas de alto desempenho para imaginar o sucesso antes de uma competição. “A ideia é visualizar-se em situações de sucesso durante a prova, com confiança e calma, resolvendo as questões de maneira eficiente. A neurociência mostra que, ao visualizar-se em uma situação de sucesso, seu cérebro ativa as mesmas áreas responsáveis pela execução real da tarefa. Isso ajuda a preparar seu cérebro para responder de forma mais confiante e eficiente no momento da prova”, descreve Richard.