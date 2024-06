Comitiva do Uruguai é recebida no Brasil para debater o monitoramento das arboviroses

A vigilância epidemiológica brasileira é referência no mundo. Exatamente por isso, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) recebe, de terça (18) a quinta-feira (20), uma equipe do Ministério da Saúde uruguaio, para conhecer o trabalho brasileiro no monitoramento das arboviroses.

Seguindo a tendência mundial de aumento de casos devido às mudanças climáticas, os técnicos uruguaios estão em Brasília para conhecer a estrutura da pasta brasileira e entender o sistema de vigilância realizada no país.

Para Rivaldo Venâncio, secretário-adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, a colaboração fortalece a união dos países sul-americanos, além de controlar a doença em um nível internacional. “Entender a saúde pública também sob uma perspectiva de cooperação sul-sul, nos possibilita aprimorar as soluções de enfrentamento por meio de trocas entre países com similaridades climáticas, econômicas e sociais”, explica.

Dentre os representantes do comitê do Ministério da Saúde Pública do Uruguai, participam da visita Silvia Guerra (Licenciada en Enfermería, epidemióloga, especialista en control de infecciones hospitalarias), Rosa Blanco (Directora Departamental de Salud de Salto) e Mariela Anchen (Directora General de Coordinación del Ministerio de Salud Pública).

Enfrentamento às arboviroses

No último mês, durante os dias 15 e 16 de maio, especialistas em arboviroses de todo o mundo se reuniram para discutir a preparar um plano de resposta antecipada para a próxima sazonalidade das doenças causadas pelo mosquito do Aedes aegypti. Dentre os participantes, estavam gestores, pesquisadores e técnicos, bem como representantes do Ministério da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

O plano elaborado a partir desse evento contará com ações de vigilância em saúde, manejo clínico, organização dos serviços, controle vetorial, lacunas de conhecimento para financiamento de pesquisas, comunicação e mobilização social, com propostas para curto, médio e longo prazo.