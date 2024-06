Comissão de Gestão em ISTs se reúne para discutir políticas de eliminação de infecções e doenças no Brasil

Será realizada, nessa terça-feira (11), a terceira reunião da Comissão de Gestão em HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Coge) do Ministério da Saúde, em Brasília. Essa é a primeira reunião presencial da comissão desde a sua reativação em junho de 2023.

O colegiado é composto por representantes do Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi) da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), dos conselhos Nacionais de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) e de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), das coordenações estaduais e das capitais de programas de ISTs, HIV, aids, hepatites virais e tuberculose.

O objetivo da Coge é assessorar o ministério e aprimorar, de forma participativa, a resposta nacional às infecções e doenças sob a responsabilidade do Dathi. Draurio Barreira, diretor do Dathi, enfatiza a relevância dessa atuação nas estratégias da pasta.

“Nossos esforços pela eliminação de doenças como problemas de saúde pública, bem como a formulação de políticas públicas, passam pela articulação coordenada nos âmbitos federal, estadual e municipal, assim como junto à sociedade civil organizada”.

Reativada em junho do ano passado, a Coge já se reuniu em encontros on-line nos meses de agosto e outubro. A expectativa para esse ano é o fortalecimento da integração com o Ministério da Saúde em um esforço conjunto na resposta cada vez mais efetiva para a eliminação de doenças e infecções até 2030.

Além do diretor do Dathi, o encontro contará com a presença dos presidentes do Conass, Fábio Baccheretti, do Conasems, Hisham Mohamad Hamida e do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Fernando Pigatto. As áreas técnicas do Dathi também estarão presentes para apresentar os planos de eliminação da aids, da tuberculose, das hepatites virais e da transmissão vertical de sífilis, HTLV e HIV.