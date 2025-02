Comércio na 25 de Março une Carnaval e Oscar

A conexão entre o Carnaval e o Oscar ganha destaque no comércio da famosa 25 de Março, localizada no coração de São Paulo. À medida que se aproxima a festa popular de 2025, os foliões estão cada vez mais investindo em fantasias que fazem referência à renomada atriz Fernanda Torres, que se tornou a grande sensação do momento, e à icônica estatueta do prêmio cinematográfico.

Essa tendência é impulsionada pelas três indicações do filme “Ainda Estou Aqui” ao Oscar, incluindo a cobiçada categoria de Melhor Atriz, criando um clima festivo comparável ao fervor da Copa do Mundo no Brasil.

O evento do Oscar está agendado para o dia 2 de março em Los Angeles, coincidentemente no auge das festividades carnavalescas. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Globo, permitindo que os brasileiros acompanhem a celebração.

No epicentro do comércio popular da América Latina, a 25 de Março, a atmosfera já reflete essa fusão única entre o Carnaval e o cinema.

Vale ressaltar que cada estatueta oficial do Oscar é confeccionada em bronze maciço e banhada a ouro 24 quilates, com custos variando entre US$ 500 (aproximadamente R$ 2.880) e US$ 900 (cerca de R$ 5.190), dependendo dos materiais utilizados.

Paula Natália, vendedora da loja “Império das Festas & Fantasia”, revelou que as réplicas do Oscar sempre foram um item disponível no estoque. No entanto, com o sucesso do filme, as vendas dispararam. Em sua loja, é possível encontrar estatuetas plásticas simples por R$ 24 cada e uma impressionante réplica gigante de mais de dois metros de altura.

A psicológica Francisca Souza está animada com a ideia de se fantasiar como um Oscar durante os festejos. Ela compartilhou que usará um traje totalmente dourado, acompanhado de luvas pretas para um toque mais sofisticado e uma tiara que exibe a frase “A Vida Presta”, uma citação memorável da atriz durante sua indicação ao Globo de Ouro.

Segundo Souza, essa união entre as duas celebrações é perfeitamente harmoniosa. “É mais um aspecto da nossa cultura que podemos celebrar. O Brasil é conhecido por sua paixão pelo futebol, mas receber reconhecimento cultural em eventos como o Oscar é maravilhoso”, comentou.

A poucos passos dali, outra loja exibia uma versão carnavalesca do Oscar, adornada com chapéu brilhante, colares florais e máscara. As vendedoras destacaram que as réplicas estão sendo constantemente reabastecidas devido à alta demanda. Com muitos foliões deixando suas compras para a última hora, as expectativas são otimistas para um aumento significativo nas vendas nas semanas seguintes.

A efervescência em torno da atriz Fernanda Torres também inspirou um bloco de rua chamado “A Vida Presta”, que reuniu centenas de foliões no bairro Pompeia, Zona Oeste de São Paulo, em homenagem à artista e sua vitória no Globo de Ouro. Fantasias icônicas como Fátima da série “Tapas e Beijos” e Vani de “Os Normais” foram algumas das escolhidas pelos participantes.

Durante uma recente entrevista no Festival de Cinema de Santa Bárbara, Torres expressou seu orgulho ao ver-se transformada em tema de fantasia carnavalesca: “Ter a noite do Oscar ocorrendo durante o Carnaval no Brasil é insano. Estou muito orgulhosa disso”.