Cerimônia do Oscar 2025 será transmitida ao vivo pela TV Globo

O público brasileiro terá a oportunidade de acompanhar a cerimônia do Oscar 2025 ao vivo, conforme anunciado pela TV Globo nesta sexta-feira (7). O evento, que está agendado para o dia 2 de março, permitirá que os espectadores torçam pelo filme “Ainda estou aqui”, que recebeu três indicações na premiação.

A obra, dirigida por Walter Salles e que representa o primeiro projeto original da Globoplay, concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres. A expectativa é alta, já que uma vitória poderia significar a primeira estatueta para o Brasil em um dos mais prestigiados eventos do cinema mundial.

A transmissão ao vivo estará disponível no g1 e no Gshow, com apresentação de Maria Beltrão. A cobertura começará às 21h55 para todo o Brasil. No entanto, no Rio de Janeiro, a programação irá incluir o primeiro dia de desfiles das escolas de samba, com entradas ao vivo dos momentos destacados do Oscar.

Para os que desejarem assistir aos desfiles das escolas cariocas, a TV Globo garantirá que as apresentações já realizadas na Sapucaí sejam retransmitidas na íntegra após a conclusão da cerimônia americana.

Fernanda Torres expressou sua alegria pelas indicações recebidas e comentou: “É uma coisa histórica”. A expectativa em torno da premiação é elevada, refletindo não apenas o talento do elenco e da equipe envolvida, mas também a importância cultural do cinema brasileiro no cenário internacional.

Os amantes da sétima arte agora aguardam ansiosamente pela noite de celebração e reconhecimento.