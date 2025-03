Comerciante é assassinada dentro de loja em São Bernardo do Campo

Na noite de sexta-feira, 7 de outubro, uma tragédia abalou a comunidade de São Bernardo do Campo, localizada na região do ABC Paulista, com o assassinato de Priscila Amaral Oliveira Rodrigues, de 29 anos. A comerciante foi atingida por disparos dentro de sua própria loja, um crime que está sendo investigado pela Polícia Civil.

Ação rápida e fuga em veículo

Conforme relatos de testemunhas, um homem alto e magro, utilizando um capacete, entrou no estabelecimento e disparou pelo menos três vezes contra Priscila antes de fugir em uma motocicleta. A moto foi abandonada a menos de 300 metros do local do crime. Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram dois indivíduos entrando em um veículo Fiat Mobi preto logo após os tiros.

Priscila foi socorrida e levada ao Hospital de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos. Na cena do crime, seu ex-marido estava presente e forneceu um depoimento às autoridades, que também apreenderam dois celulares dele para investigação.

Investigações em andamento

Vale destacar que a motocicleta utilizada no crime já havia sido registrada por um radar em Santos, no litoral paulista, em 26 de fevereiro. Curiosamente, na ocasião, ela estava acompanhada do mesmo Fiat Mobi observado na cena do crime, embora a placa desse veículo apresentasse divergências em relação aos registros oficiais.

A Polícia Civil está analisando o caso sob a perspectiva de homicídio, mas não descarta a possibilidade de que se trate de um feminicídio. A recente separação amigável da vítima pode ser um fator relevante nas investigações. O setor de homicídios da polícia permanece encarregado da apuração dos fatos.