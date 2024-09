Comentarista da Globo, Alinne Calandrini fica noiva de ex-bailarina do Faustão

Comentarista da Globo, Alline Calandrini , 36, está noiva. A ex-jogadora da seleção brasileira de futebol feminino contou a novidade para seus seguidores sobre o relacionamento com Stephanie Paula, ex- bailarina do “Faustão na Band”.

Ela publicou um post mostrando os anéis de compromisso nas mãos do casal. “Nosso primeiro pôr do sol depois do SIM! Abençoadas”, escreveu Alline.

Elas se conheceram há quatro anos pelas redes sociais. “Conheci a Stephanie por causa da minha transição capilar. Estava procurando mulheres que fizeram a transição, a Stephanie estava lá e eu acabei seguindo nas redes sociais, aí aconteceu”, contou a comentarista.

Alline se despediu dos gramados em 2018, aos 30 anos. Além de comentar jogos na Globo e no SportTV, ela tem um quadro no “Encontro com Patrícia Poeta”, todas as segundas-feiras. Bailarina, Sthephanie, 27, também é escritora, atriz e jornalista e filha de um ex-padre, que após 16 anos de sacerdócio, decidiu largar a batina para se casar. As duas já comentam que o casamento será em breve.