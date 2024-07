Comemoração de 50 anos do ‘Baile Chic Show’, acontece neste sábado (13)

Celebrando os 50 anos do lendário movimento da black music, Chic Show retorna em grande estilo neste sábado (13), no Allianz Parque, com artistas expressivos e que resgatam a identidade do evento.

Com realização e produção da Music On Events, em parceria com Chic Show e Magnetar, o evento promete movimentar o final de semana e parar a capital paulista.

Lauryn Hill, a rainha da black music, seu filho YG Marley, além de nomes como Wyclef Jean, revivendo os grandes sucessos do grupo Fugees (com Lauryn Hill), Jimmy “Bo” Horne, chegam representando a música internacional e se unem à Mano Brown, Criolo, Rael, Sandra Sá e os DJs residentes que fizeram história na época: Luciano, Grandmaster Ney e Preto Faria.

Chic Show foi o nome escolhido por Luiz Alberto da Silva – o Luizão – idealizador do projeto que virou sinônimo de celebração da cultura preta, representando uma transformação social, cultural, política, fashion e do entretenimento para a população. O evento promete deixar gravado na memória dos amantes da black music um dia inesquecível e nostálgico.

Serviços:

Quando: sábado, 13 de julho de 2023

Onde: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705

Classificação etária: 16 anos (menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais)

Informações e ingressos: https://www.ticketson.com.br/ChicShow.html

Bilheteria Oficial (sem cobrança de taxa)

Rua Palestra Itália, 200 – Portão A

Funcionamento: Terça a sábado das 10h00 às 17h00

Não há funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Limite de Ingressos: 06 por CPF, limitado a 2 ingressos de meia-entrada.

Parcelamento em até 02 vezes sem juros, de 03 a 10 vezes com juros.

Ponto de Venda (sem cobrança de taxa)

Loja Kings Sneakers – Shopping West Plaza

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, S/N – Piso Térreo / Bloco B, loja 1207

Horário de Funcionamento: Todos os dias: 12h00 às 20h00