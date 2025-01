Começa a venda de ingressos para o Festival Música em Trancoso de 2025

Entre 19 e 22 de março, o tradicional Festival Música em Trancoso trará ao público o melhor do clássico e do popular, com espetáculos que vão fazer uma série de homenagens à música brasileira. Em sua 11ª edição, o evento contará com apresentações da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) que, sob a regência do Maestro Carlos Prazeres, trará um repertório diverso, que abarca celebrações a Gregório de Matos, a Heitor Villa-Lobos e aos 40 anos da Axé music. Os ingressos podem ser adquiridos no site.

Realizado pelo Instituto Terravista, o Festival tem sido, há dez anos, um impulsionador da cultura e da economia no sul da Bahia, oferecendo oportunidades únicas para comunidades locais e acesso a talentos musicais globais. Além disso, a cada edição, o evento visa alavancar a economia e o turismo da região em um período de baixa temporada.

“O festival integra culturas, gerações e estilos, unindo o popular ao erudito, e promovendo parcerias entre setores público e privado”, afirma Sérgio Mehlen, diretor artístico do Instituto Terravista. “Com foco em educação e desenvolvimento pessoal, este evento utiliza as artes como ferramenta de inclusão social e construção de um futuro melhor”, acrescenta.

Quando o erudito e o popular brasileiro se encontram

No primeiro dia do festival, 19 de março, a Orquestra Sinfônica da Bahia vai homenagear o icônico poeta barroco Gregório de Matos, conhecido como “Boca do Inferno”, na apresentação “Gregorianas”. O concerto, gratuito, será realizado em frente à histórica Igreja do Quadrado. “Essa apresentação busca capturar a essência crítica e satírica dos versos de Gregório, traduzindo suas palavras em uma experiência musical rica e evocativa”, afirma Mehlen. “A fusão entre a música sinfônica e a literatura barroca promete uma noite de reflexão e encantamento cultural”, complementa o diretor artístico.

No dia seguinte, no Teatro L’Occitane, a OSBA apresenta o “OSBREGA Concerto do Amor”, que trará composições clássicas e contemporâneas sobre as diversas facetas desse sentimento. “O espetáculo promete envolver o público em uma jornada emocional, destacando a universalidade e a profundidade do amor em suas múltiplas formas”, diz Mehlen.

Em 21 de março, terceiro dia de festival, a Orquestra se juntará a um virtuoso gaitista em um repertório dedicado às obras do renomado compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. “A integração da gaita com a orquestra oferece uma nova dimensão às composições de Villa-Lobos, destacando sua habilidade em mesclar elementos da música clássica com influências brasileiras”, explica Sérgio Mehlen.

Encerrando o festival, a OSBA fará uma homenagem aos 40 anos da Axé music, com participações especiais a confirmar. Será um convite para celebrar a alegria e a energia das canções baianas, a partir da fusão da música sinfônica com os ritmos contagiantes do axé.

Confira a programação completa da 11ª edição do Festival Música em Trancoso:

· 19 de março – Apresentação gratuita Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta – Gregorianas – Uma homenagem a Gregório de Matos

Local: em frente à Igreja do Quadrado

· 20 de março – Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta – Concerto do Amor

Local: Teatro L’Occitane

· 21 de março – Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta – Concerto de Gaita com Orquestra – Obras de VILLA-LOBOS

Local: Teatro L’Occitane

· 22 de março – “BAILE CONCERTO”: Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta “BAILE CONCERTO, 40 ANOS DA AXÉ MUSIC”. Com participações especiais a confirmar

Local: Teatro L’Occitane