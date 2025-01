Maior traficante da Bahia é presa em São Paulo

Na última sexta-feira (24), Jasiane Teixeira foi detida em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio, pelo qual já havia sido condenada a uma pena de 14 anos. A operação resultou na apreensão de R$ 66 mil em dinheiro, além de celulares e anotações relacionadas ao comércio de drogas.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) informou que Jasiane é casada com um membro de uma facção criminosa paulista e é considerada suspeita de ter vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela é amplamente reconhecida por sua atuação no tráfico de drogas na região sudoeste da Bahia e também enfrenta investigações relacionadas a outros crimes, como roubos, falsidade ideológica e corrupção de menores.

Condenação e novas ordens judiciais

Em resposta à gravidade das acusações e ao seu histórico criminal, o Tribunal de Justiça da Bahia emitiu, nesta segunda-feira, 27, uma ordem de prisão temporária contra a suspeita. As autoridades seguem monitorando sua ligação com atividades criminosas e a possível extensão de sua rede no tráfico de entorpecentes.

As informações sobre a captura foram divulgadas por Alberto Maroux da SSP-BA.