“Com uma bolsa, quatro vidas podem ser salvas”, reforça Nísia Trindade ao doar sangue no RS

Em visita à capital gaúcha, a ministra Nísia Trindade aproveitou a ida ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC) para doar sangue. A ministra da Saúde visita o estado nesta sexta (14) para acompanhar as ações de reconstrução do Rio Grande do Sul. No Dia Mundial do Doador de Sangue, ela ressaltou que o ato é fundamental para salvar vidas e convocou os brasileiros para doarem.

Em visita à capital gaúcha, a ministra Nísia Trindade aproveitou a ida ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC) para doar sangue. A ministra da Saúde visita o estado nesta sexta (14) para acompanhar as ações de reconstrução do Rio Grande do Sul. No Dia Mundial do Doador de Sangue, ela ressaltou que o ato é fundamental para salvar vidas e convocou os brasileiros para doarem.

Visita ao RS

Nísia Trindade faz a sexta visita ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A ministra acompanha as ações da pasta para a reconstrução do estado gaúcho.

No início da manhã, Nísia visitou o Centro de Tradições Gaúchas (CTG). No local, em ato simbólico, a ministra anunciou a entrega mil computadores, que serão encaminhados a Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais das cidades afetadas.