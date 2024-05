Com tradicional tapete e missa, Corpus Christi reúne 5 mil fiéis em Ribeirão Pires

A Rua Padre Marcos Simoni, Centro de Ribeirão Pires, ganhou colorido especial com o tradicional tapete de Corpus Christi. Este foi um dos destaques das celebrações na cidade, que reuniram, na manhã deste feriado, mais de cinco mil fiéis. A programação, promovida por paróquias do município, com o apoio da Prefeitura, integra o Circuito Religioso da Estância.

“Esta data é oportunidade de recordarmos a eucaristia, que é memorial vivo da presença de Jesus. Com isso assumimos o compromisso de trabalhar pela comunhão, pela fraternidade, pela solidariedade. Esse compromisso de promover o mundo melhor. Esta edição foi uma graça especial, porque reuniu essa multidão de fiéis. E ressalta a parceria sempre muito boa da Prefeitura, do Circuito Religioso, com nossas comunidades. É uma forma de dizer que estamos juntos, construindo uma cidade mais acolhedora, e que respeita a diversidade”, afirmou o padre Clemilson Teodoro, da Paróquia Santa Luzia.

O Corpus Christi em Ribeirão Pires teve início com celebração de missa na Tenda Multicultural, no Complexo Ayrton Senna. De lá, fiéis caminharam até o Hospital e Maternidade São Lucas, onde foi feita oração aos pacientes e à unidade hospitalar da Prefeitura. A procissão seguiu pela Rua Padre Marcos Simoni até a Vila do Doce, onde os participantes receberam bênção.

“Este foi um momento de muita fé, de muita emoção. Ribeirão Pires mantém vivas tradições e as raízes de nosso povo. É com grande orgulho que participamos dessa celebração, junto à comunidade cristã, fortalecendo, inclusive, o Circuito Religioso de nossa cidade, que tem bonitos e importantes atrativos”, destacou o prefeito Guto Volpi, que participou das atividades.

Entre os fiéis, o casal Antonia Berbel Lopes, 72 anos, e Francisco Cuntieiro, 73, falaram sobre o significado do Corpus Christi. “Hoje é o dia mais importante de toda a eucaristia de Jesus. Olha que coisa linda, carregar Jesus através do Santíssimo. Vendo essa multidão cantando e louvando Jesus, que tanto nós precisamos”, disse Antonia, moradora da cidade.

Tapetes de Corpus Christi – A comunidade católica de Ribeirão Pires se mobilizou na noite desta quarta-feira (29) para os preparativos do tradicional tapete de Corpus Christi. Feito com serragem colorida e pó de café, o caminho da procissão ganhou formas e símbolos que fazem referência à eucaristia e a ensinamentos do cristianismo. Mesmo com frio intenso, centenas de voluntários participaram da confecção, que teve início por volta das 19h e terminou na madrugada desta quinta-feira.