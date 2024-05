Ribeirão Pires inicia preparação de tapetes artesanais para Corpus Christi nesta quarta-feira (29)

Nesta quarta-feira (29), a cidade de Ribeirão Pires dará início a uma das tradições mais marcantes do Corpus Christi: a confecção dos tapetes artesanais. A partir das 19h, fiéis de todas as paróquias locais se reunirão na Rua Padre Marco Simoni para criar os elaborados tapetes que adornarão as ruas por onde a procissão passará no dia seguinte.

A confecção dos tapetes é um trabalho comunitário que simboliza a união e a fé dos moradores de Ribeirão Pires. Utilizando materiais como serragem natural e tingida, casca de ovo e borra de café, os participantes criam verdadeiras obras de arte, todas feitas manualmente. Este esforço coletivo não só demonstra a devoção religiosa da comunidade, mas também promove um senso de colaboração e pertencimento entre os fiéis.

Os tapetes artesanais são preparados na noite anterior ao evento principal, que acontecerá na quinta-feira (30), a partir das 9h, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna. A programação religiosa, que integra o calendário municipal, conta com o apoio da Prefeitura e a participação das paróquias Santa Luzia, Sant’Anna, Nossa Senhora de Fátima, São José, São Judas Tadeu e São Sebastião.

O prefeito da Estância, Guto Volpi, ressaltou a importância deste evento: “A confecção dos tapetes é uma oportunidade para a cidade demonstrar sua fé, preservar suas tradições e fortalecer os laços comunitários através de um ato coletivo de devoção e arte. A data integra, inclusive, o Circuito Religioso de Ribeirão Pires”.

A preparação dos tapetes na quarta-feira é um prelúdio para a procissão do Corpus Christi, que percorrerá várias vias do Centro da cidade, saindo do Complexo Ayrton Senna e passando por locais como o Hospital São Lucas e a Vila do Doce, onde acontecerá a bênção final. Este evento não só reforça a tradição religiosa, mas também engaja social e culturalmente os moradores de Ribeirão Pires.