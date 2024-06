Com recorde de público, Nattan faz história em Campina Grande

Na noite do último sábado (08), Campina Grande viu algo inédito no Maior São João do mundo. Em uma noite histórica, os portões do evento foram fechados mais cedo, após atingir a capacidade máxima, com mais de setenta e cinco mil pessoas presentes para prestigiar as apresentações de Nattan, Felipe Amorim, Guilherme Dantas e Vicente Nery.

Antes mesmo do início do show, Nattanzinho já havia publicado em suas redes sociais que gostaria de fazer daquela, uma noite para ficar marcada na eternidade. Conhecido por sua energia contagiante e hits que dominam as paradas, o artista convocou o público para juntos fazerem uma roda de São João durante sua apresentação. Os fãs não decepcionaram e atenderam prontamente o pedido. Teve gente invadindo mesmo com os portões fechados e muitas pessoas ficaram assistindo do lado de fora para não perder a oportunidade. No palco, Nattan se deparou com o povo na rua e fez questão de cumprimentá-los.

O público viveu uma experiência única e presenciou o maior show que Campina Grande já viu. O cantor desceu até o público e se jogou na galera para sentir a energia contagiante dos seus fãs. Com seu estilo único e carisma, Nattan tem se consolidado como um dos maiores nomes do forró atual e se consolidando no cenário nacional.

“O que foi isso, Campina Grande? Vocês superaram todas as expectativas! Eu nunca vou esquecer dessa show e da energia de vocês. Que noite histórica!!” comenta o artista.

Com a agenda lotada, Nattan marcará presença nos principais festejos de São João pelo país. A temporada do cantor inclui shows em Maracanaú (CE), São Luís (MA), Belém (PA), Aracaju (SE), Petrolina (PE) e Senhor do Bonfim (BA), entre muitas outras cidades.