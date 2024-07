Com R$ 2 bi em 2024, apoio do BNDES à indústria farmacêutica é recorde

Até meados de julho de 2024, as aprovações de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para as indústrias farmoquímica e farmacêutica brasileiras alcançaram R$ 2 bilhões, maior valor desde 1995.

Os valores aprovados em 2024 são 32% superiores a todo o ano de 2023 (R$ 1,4 bilhão) e correspondem a 16% do total de 30 anos de apoio do BNDES ao segmento.

Com o apoio do banco, as indústrias estão desenvolvendo novos medicamentos, novas associações farmacêuticas (que facilitam a absorção e a administração), vacinas, montagem de centros de pesquisa e desenvolvimento e adquirindo máquinas e equipamentos.

“Este país voltou a investir em setores estratégicos com o governo do presidente Lula e o BNDES é um importante parceiro da inovação. A pandemia mostrou ao mundo a importância do desenvolvimento de tecnologias para a produção de novos medicamentos e de vacinas como ferramentas de saúde pública”, disse o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

O apoio do banco para o setor ganhou força com o início da operação do Programa BNDES Mais Inovação, em setembro de 2023, explica o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior, José Luís Gordon. “A existência de recursos com custo adequado para fazer frente aos riscos envolvidos na inovação tem sido um fator relevante para estimular os investimentos. As empresas do setor farmacêutico estão buscando inovar no país, com tecnologia de ponta para colocar o Brasil em uma situação de destaque no cenário mundial”, argumentou.