Com o auxílio do cão policial, Força Tática efetua a prisão de três traficantes

Na quarta-feira (10), os Policiais Militares da Força Tática do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, com apoio do Canil, realizaram a prisão de três traficantes durante a Operação de combate ao tráfico de drogas pela Rua Potomac, no Parque Maria Fernandes.

Os policiais visualizaram três indivíduos em atitude suspeita e, ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados com sucesso. Com o apoio do canil, foram encontrados 439 invólucros de maconha, 244 eppendorfs de cocaína, 88 pedras de crack, 4 unidades de ecstasy e 6 unidades de LSD.

Os criminosos foram conduzidos ao 101° Distrito Policial, onde foram tomadas as providências judiciais cabíveis.