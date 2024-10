Com menos de um mês para o Enem, veja como se preparar para a prova na reta final

Um dos concursos mais concorridos no Brasil, o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é porta de entrada para muitos jovens que desejam ingressar em universidades públicas e privadas no Brasil e mundo a fora. Há menos de um mês para a prova, que será realizada em 03 e 10 de novembro, é importante ter um planejamento para não deixar nenhum conteúdo de fora das revisões. Para isso, Rafael da Cunha, diretor nacional da Microlins, empresa de cursos profissionalizantes com mais de 400 escolas no país, ensina boas práticas para se preparar nesta reta final de estudos.

Organize o tempo: para não deixar pendências relacionadas à prova, é necessário ter um bom planejamento e disciplina. Organizar bem o tempo é parte primordial para revisar os principais pontos e matérias do ENEM. Para ser mais assertivo, crie um cronograma de estudo, separando em dias, matérias e tópicos. Assim, conseguirá cobrir todos os assuntos de forma equilibrada.

Escolha um bom lugar de estudo: estudar em um ambiente tranquilo e silencioso pode ser um diferencial para obter sucesso nos dias de prova. Para memorizar e absorver o conhecimento durante a rotina de aprendizado, um local aconchegante e que traga conforto, bem iluminado, organizado e livre de distrações é fundamental. Se preciso, avise às pessoas ao redor para evitar barulho com objetivo de não ter distrações.

Provas anteriores: revisar as questões de provas anteriores pode ser uma boa estratégia para o último mês de estudo. Na reta final, elas podem auxiliar e entender quais são seus pontos fortes e fracos. Estudar os editais passados também permite conhecer a estrutura e estilo de prova. Além disso, esse exercício serve para memorização e, até mesmo, para controlar a ansiedade com a proximidade dos dias oficiais de prova. No site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), é possível encontrar todos os exames.

Redação: sabemos que as disciplinas requeridas no edital são partes importantes para a composição da nota oficial do concurso. Porém, a redação não pode ser deixada de lado. Ela é fundamental e indispensável na somatória do resultado. Por isso, pratique! Quanto mais exercitar, melhor para fixação. Busque por temas em alta na atualidade e escreva seguindo a estrutura cobrada pelo exame.

Descanso: é essencial destinar uma pausa entre um estudo e outro. Para relaxar, busque atividades que são seus hobbies, dessa forma, conseguirá descansar, se divertir e arejar a mente. Uma rotina de estudo prolongada pode ser prejudicial à saúde e, muitas vezes, não contribui para a assimilação do conteúdo. É importante ter uma rotina equilibrada com boas noites de sono, o que permitirá ter uma mente alerta e fresca. Dica extra: nos dias anteriores aos da prova, procure ter refeições leves e uma noite de sono completa.