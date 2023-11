Com Max Atacadista, Grupo Muffato chega ao ABC com investimento de quase R$ 60 milhões

O Grupo Muffato inaugurou na manhã desta quarta-feira (29) a primeira unidade do Max Atacadista no ABC. A sexta maior rede de supermercados do Brasil — sediada em Londrina, Paraná — estreia na região com sua loja em modelo atacarejo localizada na Avenida dos Estados, em Santo André.

A rede investiu um montante que beira a casa dos R$ 60 milhões de reais e gerou 350 postos de trabalho na unidade que ocupa o local do antigo Makro, ao lado do Auto Shopping Global. Com a abertura do mercado agendada para às 7h30, uma grande fila de consumidores se iniciou já às 6h da manhã, rendendo uma grande movimentação logo nos primeiros minutos de funcionamento.

Clientes chegaram cedo para aproveitarem as ofertas do novo Max Atacadista (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, esteve presente no — cortando, inclusive, a fita de inauguração da unidade. “Para nós isso é o grande combustível do desenvolvimento da cidade,” declarou o gestor. Ele destaca que o ambiente de negócios em Santo André tem contribuído para a instalação de novos empreendimentos no município. “A modernização do atendimento, a digitalização do serviço criam um ambiente favorável para o empreendedorismo.”

Ederson Muffato, diretor do grupo dono do Max Atacadista, se diz satisfeito com a chegada à região, ressaltando a agilidade das obras — foram pouco mais de dois meses de obras até a inauguração desta quarta. Com outra unidade às vésperas de ficar pronta em São Bernardo do Campo, ele afirma também que Santo André tem potencial para receber outra das diferentes bandeiras do Grupo Muffato em um futuro próximo.

Tecnologia facilitando as compras no Max Atacadista

A unidade de Santo André já conta com opções de auto-atendimento, mas o Grupo Muffato possui ainda, em Curitiba, a primeira loja totalmente autônoma no país — a Mgo. Com auxílio de câmeras, sensores e inteligência artificial, o cliente realiza toda a operação de compras sozinho e o valor dos produtos adquiridos é cobrado automaticamente do cartão cadastrado no aplicativo da loja.

Prefeito Paulo Serra e Ederson Muffato, diretor do Grupo Muffato, estão satisfeitos com a chegada da rede à cidade (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Ederson afirma que há possibilidades que uma destas chegue a região, uma ideia que também agrada o prefeito. “É a cara de Santo André este tipo de loja,” comentou Paulo Serra.

O novo Max Atacadista está localizado na Av. dos Estados, 7439.