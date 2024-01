Com Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana e muito mais, CaboFolia começa hoje (18)

O Cabofolia 2024 começa nesta quinta-feira (18), em Cabo Frio, e vai até 20 de janeiro, com os maiores nomes da música como Ivete Sangalo, Ludmilla, Léo Santana, Bell Marques e muito mais. Além disso, o festival, que vem com a temática “Cores e Tons” e anunciou a Amstel como cerveja oficial, apostou em um formato inédito, substituindo o palco por trios elétricos. Os ingressos estão à venda pelo site oficial.

“O tema deste ano vem de encontro à verdade do evento. As cores remetem a energia do verão, a magia do carnaval fora de época. Os tons são representados pela diversidade musical que o público ama. Diversos artistas já passaram pelo evento nessa mistura gostosa e saudável de sonoridade, mesmo tendo o axé predominando”, afirma Sérgio Ribeiro, Diretor executivo do evento.

Line up para todos os gostos

Reinado pelo axé que é a cara do carnaval, o Cabofolia não se limita e sempre dá ouvidos aos pedidos do público. “Existem os nomes mais tradicionais das micaretas, como Ivete, Léo Santana e Bell Marques, mas sempre buscamos interagir com o que o público quer naquele momento”. Confira a programação por dia:

18/01/2024

Léo Santana

Gloria Groove

Tomate

19/01/2024

Bell Marques

Ludmilla

Ara Ketu

20/01/2024

Ivete Sangalo

Kevin O Chris

Jammil

Formato inédito e mantendo o sucesso

Sempre como sinônimo de inovação e diversidade, nessa edição o festival aposta no formato e em atrações inéditas, e repete o que já foi sucesso. Em 2023, o evento surpreendeu o público com a roda-gigante e esse ano, a atração permanece com direto a uma vista privilegiada do evento.

Com ares de carnaval cada vez mais fortes, a grande novidade de 2024 é a substituição dos palcos por dois trios elétricos. “A mudança foi para trazer mais movimento ao evento. Os trios são característicos da festa. Costumamos dizer que o artista vai até o público, então essa magia que só o trio tem, agora será em dose dupla”, conta Sérgio.

Do bloco ao camarote

O evento disponibiliza diferentes tipos de ingressos para todos os gostos:

Bloco: Setor para quem não quer ficar parado! Com direito a abadá, o folião sai atrás do trio elétrico, dando voltas no circuito.

Camarote oficial: Setor separado com visão privilegiada do circuito, com o trio passando bem pertinho. Possui abadá específico e acesso ao bloco, além de opções de ingresso com e sem open bar.

Camarotes particulares: Setor reservado com capacidade para até 20 pessoas, indicado para quem quer ir com a família ou um grupo de amigos em um espaço privado, com banheiro, garçons, acesso diferenciado e outros serviços. Não recebe abadá, mas tem acesso ao bloco.

Camarote Lokko: espaço reservado para um grupo seleto com o melhor open bar e open food e decoração diferenciada. Também tem acesso ao bloco.

Impacto econômico e responsabilidade social

Além dos 15 mil foliões que passam em média por dia de evento, o Cabofolia tem um impacto ainda mais interessante. O evento gera diretamente mais de 1.200 empregos, movimentando toda a economia da cidade. Entre o administrativo, mais de 90% da equipe é feminina.

“São 26 anos desta relação de amor com Cabo Frio, em que o Cabofolia leva o nome da cidade para o mundo e movimentamos a economia local”, afirma o diretor. O evento também tem uma forte iniciativa de sustentabilidade, chegando em sua terceira edição com coleta seletiva e doação das lonas usadas no evento para serem transformadas em bolsas ecológicas.

O CaboFolia é uma realização da Excess Produções e produção da LEP produções.

Cerveja oficial Amstel.

Serviço

CaboFolia 2024: Cores&Tons

Data: 18, 19 e 20 de Janeiro

Local: Espaço de Eventos Cabo Frio

Endereço: Rod. Márcio Corrêa, 980 – Guarani, Cabo Frio – RJ, 28911-050