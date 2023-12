Com ingressos esgotados, Buteco se despediu de Manaus em grande estilo

No último sábado (02), o maior Buteco do mundo fez história e se despediu de Manaus com chave de ouro. A Arena da Amazônia foi palco de mais um grande e inesquecível capítulo desse festival que conquistou a todos.

A quarta e última edição do Buteco no Amazonas reuniu o time de peso: Bruno & Marrone, Simone Mendes e o Embaixador e idealizador do festival, o cantor Gusttavo Lima. Foram mais de 9h de festa e com o público vidrado em cada atração.

Henrico DJ deu início ao festival já deixando a galera no clima da noite. Na sequência, a dupla Bruno & Marrone subiu ao palco com seus maiores hits: “Dormi na Praça”, “Facas”, “Um Bom Perdedor”, entre outros, e encantou a todos com muito romantismo.

Simone Mendes chegou com tudo e ninguém ficou parado cantando os maiores sucessos do momento em todas as plataformas de música: “Erro Gostoso” e “Manda um Oi”, além de seu repertório recheado de clássicos.

Para encerrar em grande estilo, o Embaixador e dono da festa agitou a multidão até o sol raiar com mais de 4h de show. O artista contemplou todas as suas grandes canções consagradas e aclamadas pela galera como: “ Balada”, “Inventor dos Amores”, “Rosas, Versos e Vinhos”, “Bloqueado”, até as mais recentes como “Oi Vida”, “Mala dos Porta Mala”, e “Canudinho”. Foi épico, histórico e mais uma vez digno de toda a história e imponência do evento.