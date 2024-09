Com foco no cliente, Sabesp lança site moderno e inclusivo

Com nova aparência, navegação intuitiva e adaptado para qualquer dispositivo em que for acessado, o novo site da Sabesp chega para levar aos clientes as informações e os serviços da Companhia de forma ágil, interativa, eficiente e ainda mais acessível. O novo site possui ferramentas de audiodescrição e tradução em Libras.

Com um design moderno e funcional, o site foi desenvolvido com foco na usabilidade e na responsividade, garantindo uma boa experiência de navegação em qualquer dispositivo: tanto em smartphones quanto em tablets ou desktops. A construção foi fundamentada na experiência do cliente, que indicou suas preferências na hora de acessar os conteúdos da Sabesp de forma online.

Uma das características mais inovadoras no novo site é o uso da Sani – a assistente virtual da Sabesp. Ela está no portal para auxiliar os clientes. E é, inclusive, a responsável por realizar uma das principais funções do site: traduzir os conteúdos para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), reforçando o compromisso da empresa com a acessibilidade digital.

Além disso, a nova plataforma dispõe de novo layout utilizando as cores da marca dos 50 anos da Sabesp; recursos que facilitam a navegação – deixando mais direta e intuitiva; navegação simplificada onde o usuário poderá acessar todas as seções do site de forma rápida e prática, com menus intuitivos. A nova estrutura facilita, ainda, a localização de produtos, serviços e informações sobre a empresa.

Para conferir, o endereço permanece o mesmo. Basta acessar: www.sabesp.com.br.