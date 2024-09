Com entrada gratuita, CTN traz Noite de Batidão com DJ Juninho Portugal Djavú

O Centro de Tradições Nordestinas (CTN) se prepara para uma sequência de noites memoráveis com a temática Batidão. A festa já começa bem no dia 7 de setembro, com a apresentação do DJ Juninho Portugal Djavú a partir das 22h. Conhecido como um dos grandes nomes por trás do sucesso da Banda Djavú, DJ Juninho promete agitar a melhor balada nordestina de São Paulo com uma apresentação que vai fazer as paredes do CTN tremerem.

O evento faz parte da programação especial do Clube CTN, que, com entrada gratuita, convida o público a se jogar na pista ao som dos maiores hits do forró, piseiro, arrocha e outros ritmos que estão conquistando o Brasil. Além do show do DJ, a Vila do Forró será palco do Paredão, trazendo suas imponentes caixas de som para garantir que ninguém fique parado.

No mês de setembro, todos os sábados à noite do CTN serão embalados pelo Batidão, ritmo que domina o cenário musical em diversas regiões do Norte e Nordeste do país.

Drinks & Gastronomia

Entre um passo e outro, o público poderá se deliciar com a rica variedade gastronômica oferecida pelo CTN. O cardápio é uma verdadeira celebração dos sabores do Nordeste, com opções que vão desde a tradicional carne de sol e macaxeira, até os queridinhos dadinhos de tapioca. Na carta de drinks, destaque para as caipirinhas de limão e as criações exclusivas que combinam caju, pimenta, cajá e rapadura, proporcionando uma experiência completa e autêntica.

No mês de setembro, o CTN também apresenta promoções de dar água na boca, como a miniporção de macaxeira com carne seca a R$ 19,99. Além disso, também há preços especiais para bebidas, como copão de whisky Red Label com energético Red Bull e combos de cerveja Amstel. Há diversas outras ações promocionais espalhadas pela casa, sempre para apimentar ainda mais a experiência do público.

O CTN oferece a toda a cidade uma noite de sábado que promete ser inesquecível. Traga seus amigos, sua família e venha dançar e se divertir como nunca antes!

SERVIÇO

Show DJ Juninho Portugal Djavú

Quando: sábado, 7 de setembro, a partir das 22h

Quanto: entrada gratuita

Onde: Centro de Tradições Nordestinas. Rua Jacofer, 615 – Jd. Pereira Leite, São Paulo (SP)