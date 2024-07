Com direito à motociata, PL confirma Lucas Sanches pré-candidato a prefeito de Guarulhos-SP

Uma grande celebração reuniu mais de 3 mil pessoas em Guarulhos-SP na tarde desse sábado (20/7) para aclamar Lucas Sanches pré-candidato a prefeito pelo PL. A convenção partidária do bloco composto também por DC e PMB ainda confirmou Thiago de Azevedo Lopes Fonseca, o Thiago Surfista, do NOVO, pré-candidato a vice da chapa majoritária.

A Convenção festiva e administrativa do PL de Guarulhos teve início com uma grande motociata pelas ruas da cidade liderada por Sanches e Surfista. Ao chegar no Hangar 8, na região do Taboão, o pré-candidato a prefeito foi recepcionado por uma multidão de apoiadores, por pré-candidatos a vereador, pelo presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e pelo deputado estadual Marcos Damásio (PL-SP).

Aclamado pelos líderes partidários que compõem a frente de Direita em Guarulhos nas eleições deste ano, Sanches assumiu o compromisso de transformar a Saúde, a Educação e a Infraestrutura Urbana do município:

“Com trabalho e a confiança da população, quero reconstruir a cidade e ver nossos hospitais atendendo de forma digna. Quero presenciar nossas escolas formando líderes e sendo referência no Brasil. Temos muitos desafios pela frente, mas reorganizar nosso sistema viário e reforçar a Segurança Pública também é nossa prioridade. Vamos acabar com essa sensação de calamidade, de serviços públicos que não funcionam. Tudo isso, com o apoio de lideranças estaduais e nacionais que reconhecem o projeto que a verdadeira Direita de Guarulhos tem para a cidade”, afirmou o pré-candidato a prefeito pelo PL.

Vereador pelo segundo mandato na cidade, Surfista exaltou a união com Sanches “pelo bem de Guarulhos”:

“Nos unimos por um propósito de transformação da cidade, de mudança. Nossos adversários sentiram o peso dessa união, que envolve muito trabalho e amor pelos guarulhenses. Temos uma missão longa pela frente, mas essa Convenção marca o início de uma jornada eleitoral vitoriosa”, argumentou o pré-candidato a vice-prefeito.

Apoio do PL Nacional

Em extensa agenda pelo Brasil, o presidente nacional do PL marcou presença em Guarulhos e confirmou o apoio integral da sigla a Sanches e Surfista. De acordo com Costa Neto, o pré-candidato do PL está bem posicionado em pesquisas de intenção de voto e tem condições de se credenciar para o segundo turno.

O dirigente do PL também reforçou que Guarulhos é prioridade para o partido nestas eleições e que será reconhecida nacionalmente pela boa gestão que Sanches fará, caso vença a disputa:

“É lamentável que, em décadas, a Saúde, a Educação e a Segurança de Guarulhos não funcionem. Estamos falando, afinal, de uma cidade que tem recursos para gerir bem os hospitais, as escolas e construir mais viadutos, pontes e promover várias outras benfeitorias. Nós, do PL, vamos dar todas as condições para que o Lucas [Sanches] faça a melhor gestão que Guarulhos já teve”, adiantou Costa Neto.