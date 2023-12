Com Despertar das Luzes, Monte Verde se prepara para a segunda semana do Natal nas Montanhas

No dia em que completou 73 anos, 29 de novembro, Monte Verde deu início ao “Natal nas Montanhas, Contando Histórias 2023” e já no primeiro final de semana recebeu 10 mil turistas. Agora, o vilarejo se prepara para a segunda semana, quando acontece o primeiro “Despertar das Luzes” do ano, com a tradicional parada de Natal que transforma a avenida principal aos sábados, sendo um dos principais atrativos da região.

“Os encantos e a magia do Natal já tomaram conta do nosso distrito, que está todo decorado para este período tão especial. Recebemos um bom público neste primeiro final de semana e estamos prontos para receber os turistas durante esta temporada, que terá atrações culturais gratuitas durante todo o mês de dezembro, além de preservar sua decoração em janeiro. Estão todos convidados a viverem esta experiência inesquecível”, convida Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), que realiza o Natal Cultural nas Montanhas em parceria com a Prefeitura de Camanducaia.

Este ano, o tema do evento é “Desenhando Sonhos”, uma homenagem à Jaime Pina, que eternizou a história de Camanducaia em textos e desenhos. A programação inclui apresentações em Monte Verde, Camanducaia e São Mateus. A decoração é assinada pela cenógrafa Carla Joner, responsável por criar uma atmosfera de acolhimento aos turistas a partir das imagens desenhadas por Jaime Pina.

Entre os destaques está a Casa do Noel, que sempre encanta os turistas e que receberá visitantes até 25 de dezembro. Além disso, os turistas podem aproveitar, gratuitamente, as oficinas de pintura Bauer, com vagas limitadas. A programação completa pode ser conferida no site do Natal nas Montanhas. “A agenda cultural montada para o Natal nas Montanhas possui atrativos de sobra para as famílias e a decoração está maravilhosa, deixando Monte Verde ainda mais encantador”, reforça Rebecca.

O Natal nas Montanhas é viabilizado pela Lei Federal de incentivo à Cultura e Lei Estadual de Incentivo à Cultura por meio do patrocínio da Companhia Melhoramentos (patrocinadora master), da Passalacqua, da Copasa, da Arteris e da Energisa. Além disso, o evento conta com apoio das seguintes empresas e entidades: Sebrae, Bauducco, Nova Minas, Desbravadores, OPX Incorporadora, EPTV, G1, Ser Mineiro, Home Fibra, ACMV, Circuito Serras Verdes, Natal da Mineiridade, WGO Comunicação, Idea Publicidade e Fundação Cultura da Energisa. Realização: MOVE, Prefeitura Municipal de Camanducaia, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas, Ministério da Cultura e Governo Federal.