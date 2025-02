Com carro sem ritmo, Di Grassi anda entre os líderes e é atração à parte em Jeddah

O brasileiro Lucas Di Grassi foi uma das principais atrações da quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E, disputada neste sábado em Jeddah, na Arábia Saudita. Com um carro nitidamente sem ritmo para acompanhar os concorrentes, Lucas foi bastante astucioso ao largar em 16º, chegando a tomar a ponta depois de uma estratégia que o fez ultrapassar 70% do grid até a sexta das 31 voltas que teve a prova.

A partir daí, Lucas brigou por posições durante todas as voltas, seja defendendo ou atacando, sempre oscilando entre os dez primeiros colocados – e tentando superar as deficiências do equipamento.

No seu segundo “modo ataque”, dispositivo que dá aos pilotos potência extra durante alguns minutos, a partir da volta 22, o brasileiro novamente chamou a atenção ao sair da 12ª colocação, fazer ultrapassagens precisas e ocupar o sexto posto. No entanto, o esforço para manter o ritmo e as brigas constantes reduziram bastante o nível de energia disponível e também desgastaram demasiadamente os pneus do carro do brasileiro em comparação aos concorrentes – e Lucas terminou a prova na mesma posição em que largou, no 16º posto.

“Fizemos o que foi possível nessa corrida”, disse Di Grassi, que compete pela equipe estreante Lola Yamaha ABT.

“Usamos uma estratégia mais agressiva, andamos na frente – foi muito bom estar lá novamente entre os primeiros, pelo menos por algumas voltas! Mas, infelizmente, o carro ainda não está no nível que precisamos para sustentar um ritmo constante e terminar entre os líderes para, quem sabe, chegar no pódio. Mas a gente tem evoluído – o que é um bom sinal. É um trabalho que ainda está no início. Vamos continuar focando no desenvolvimento para que neste ano possamos terminar muito melhor do que começamos”, continuou.

A vitória na quarta etapa foi do inglês Oliver Rowland, da equipe Nissan, que com os resultados do final de semana assumiu a liderança da pontuação. A próxima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E será disputada no dia 12 de abril, em Miami, nos Estados Unidos. Ao todo, a temporada 2024/2025, que começou em dezembro no Brasil, terá 16 etapas.