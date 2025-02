Com Di Grassi na pista, F-E estreia “pit stop revolucionário”

O Campeonato Mundial de Fórmula E fará duas estreias neste final de semana, durante a terceira e quarta etapas, na Arábia Saudita: a categoria competirá pela primeira vez no traçado de Jeddah Corniche e também introduzirá o “pit boost”, um pit stop com tecnologia de ponta para recarga rápida de baterias.

Muito aguardado pelo efeito que terá na competição, o sistema vem sendo desenvolvido há anos pelos projetistas da Fórmula E e da FIA, em colaboração com a britânica Fortescue Future Industries – ex-Williams Advanced Engineering, braço tecnológico da equipe de Fórmula 1.

“Ao lado da tração integral (4×4) do novo carro que estreamos no ePrix de São Paulo em dezembro passado, esse pit stop é uma novidade que tem potencial para revolucionar a maneira como são disputadas as corridas”, diz Lucas Di Grassi, da equipe Lola Yamaha Abt, que representará o Brasil na prova.

Com o pit boost, Lucas e a equipe Lola Yamaha Abt terão novo desafio em Jeddah

(ABT)

Como funcionará o pit stop – “A duração mínima total da parada é de 34 segundos, mas a recarga acontece em 30 segundos. Nesse curto período vamos adicionar dez por cento de potência extra à bateria, elevando a energia disponível ao equivalente a 1.000cv. Essa recarga vai mudar drasticamente o panorama das corridas: a estratégia, quanta energia pode-se consumir nas próximas voltas, como o piloto controlará a bateria e muitos outros parâmetros que pilotos e equipes têm que controlar durante uma corrida”, explicou Di Grassi.

“Nessa prova, eu terei que largar de trás porque nossa equipe teve que trocar o motor do meu carro na etapa anterior, no México. De qualquer forma, os pit stops vão mexer com a disputa de uma forma ainda imprevisível e, no meio disso tudo, mesmo largando de trás, podemos tentar uma estratégia diferente para conquistar alguns pontos importantes”, observou.

O pit boost será empregado apenas na corrida desta sexta-feira, válida pela terceira etapa da temporada. A prova do sábado, quarta etapa, será disputada no esquema tradicional. O pit boost deve ser empregado também em outras etapas da temporada. “A corrida do sábado vai ser no esquema tradicional, que todos já conhecem e é muito emocionante, com várias ultrapassagens e brigas constantes. Nesta prova, vamos brigar por uma boa colocação no grid e depois vamos pra cima em busca de pontos”, diz o brasileiro.

Com transmissão pelo Bandsports, as provas têm largada às 14h05, na sexta-feira e no sábado. Antes, às 9h20 dos dois dias, a categoria realiza os treinos classificatórios para os respectivos grids de largada. Após duas etapas, disputadas no Brasil e no México, o atual líder da pontuação é o português Antonio Felix da Costa, da equipe Porsche, com 37 pontos.