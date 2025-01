Com calor intenso, praias ficam lotadas no Rio de Janeiro

Na última segunda-feira, 20 de janeiro, as praias do Rio de Janeiro foram tomadas por um grande número de visitantes, especialmente na famosa Praia de Ipanema. Um drone capturou imagens aéreas que revelaram a intensa aglomeração de banhistas e barracas, transformando a areia em um verdadeiro mosaico de cores e atividades.

De acordo com a Climatempo, o calor escaldante que atraiu os cariocas para as praias neste feriado deve persistir até pelo menos o próximo sábado, dia 25. Durante o Dia de São Sebastião, as temperaturas alcançaram impressionantes 37,3 graus Celsius.

A praia de Ipanema se tornou um ponto focal de lazer, com pouca areia visível entre as barracas e os frequentadores. O fotógrafo Felipe Figueiredo, responsável pelas imagens aéreas, expressou sua surpresa com a quantidade de pessoas e a diversidade de cores que encontrou ao sobrevoar a área: “Quando subi o drone, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas na praia e das barracas aglomeradas. Essa imagem me marcou muito e exemplifica bem o verão carioca”, afirmou.

A previsão do tempo para esta terça-feira, 21, indica uma madrugada quente, com mínimas em torno dos 25°C e máximas podendo chegar até 39°C. A combinação do calor intenso e da umidade poderá gerar pancadas de chuva no final da tarde e início da noite, fenômenos típicos da estação.

A quarta-feira deverá manter condições similares, com temperaturas elevadas e possibilidade de chuvas isoladas. Na quinta e sexta-feira, os ventos que sopram do mar devem trazer um leve alívio nas temperaturas, que não devem ultrapassar os 35°C, acompanhados por aumento na nebulosidade e chuvas esparsas.

Por fim, no sábado, espera-se que um sistema de alta pressão retorne à região, fazendo com que as temperaturas voltem a subir, embora as chuvas continuem possíveis no decorrer da tarde em todo o estado.