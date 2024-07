Com ‘Betty, A Feia’, TNT Novelas consegue maior audiência de sua história na TV paga

Lançado em 2023 na TV por assinatura, o TNT Novelas, canal da Warner Bros Discovery dedicado aos folhetins, conseguiu seu recorde de audiência no último mês de junho no número total de indivíduos.

Os dados são do Kantar Ibope e foram obtidos pelo F5. Esse resultado foi impulsionado principalmente pelas estreias recentes do canal pago, como a clássica novela “Betty, a Feia” (1999), que está sendo reprisada desde o mês passado.

Outra novidade foi a novela espanhola “A Promessa” que já é um sucesso na Max, o streaming da empresa. Ambas as novelas estrearam no TOP 3 de maiores performance do canal na história no mês de julho.

Ambas as novelas atraíram em média um público de quase 400 mil pessoas para o canal durante a exibição desses conteúdos, e registraram crescimento do canal em relação aos concorrentes na faixa.

Além de “Betty, A Feia”, o TNT Novelas exibe tramas importantes como “Os Dez Mandamentos! (2015-2016), produzida pela Record e sucesso sempre que é mostrada em televisão aberta.

Outras atrações do canal são novelas oriundas da Turquia, como “Iludida” e “Força de Mulher”. Esta última, inclusive, começará a ser exibida pela Record em agosto.

Vale lembrar que nesta sexta (19) o Amazon Prime Video lançou uma série chamada “Betty, A Feia: A História Continua”, que dá sequência aos eventos contados no folhetim produzido na Colômbia.