Com aumento de demanda de até 300%, São Caetano recebe novos ônibus na frota municipal

Com o programa Tarifa Zero prestes a completar 40 dias de operação, o município de São Caetano recebeu hoje seis novos ônibus para renovar a frota da cidade. A entrega dos carros, na garagem da operadora Viação Padre Eustáquio, foi acompanhada pelo prefeito José Auricchio Júnior, pelo secretário de Mobilidade Urbana, Diego Vido e outras autoridades municipais.

Prefeito José Auricchio Júnior em entrega dos novos ônibus integrantes da frota de São Caetano (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Os novos veículos — equipados com ar condicionado, wi-fi, acessibilidade e suspensão a ar — chegam para substituir outros da frota que completaram dez anos de circulação. Outra novidade deles é seu sistema do motor a diesel — que segue padrões rígidos em relação a emissão de poluentes. Os ônibus se somam aos 49 já operantes na cidade, visando fornecer mais conforto e qualidade no serviço prestado.

De acordo com Diego, a demanda pelo transporte público em São Caetano subiu, em média, 120% — chegando a um pico de 300% de aumento aos finais de semana. Com estes números, a gestão municipal considera o programa um sucesso. “Podemos comemorar muito o êxito do programa,” afirma Auricchio, “não há um dia que não recebemos um agradecimento da população.”

Auricchio considera o programa Tarifa Zero um sucesso e diz que outros municípios têm de pensar em suas particularidades para implantar algo semelhante (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Algo que preocupava alguns munícipes no início do programa, o estorno de créditos gastos anteriormente no vale-transporte já está em andamento desde o final de novembro sem nenhum problema. A solicitação do reembolso deve ser feita através do canal Atende Fácil e, após uma análise da empresa que opera o serviço, os valores são devolvidos à população.

Tarifa zero como nova tendência?

Com o município de São Paulo estudando a aplicação de tarifa zero em ônibus nas periferias da cidade, São Caetano pode se tornar um exemplo de sucesso neste tipo de política pública. Auricchio se mantém modesto em relação ao tema: “temos um case de sucesso,” diz o prefeito, sem afirmar que lançou um modelo a ser seguido. Para ele, é preciso “respeitar as particularidades e características de cada município. Cada um tem o seu gestor para avaliar a oportunidade e a ocasião para isso.”