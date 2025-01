Com apenas 36 anos, influenciadora Marcela Marques não resiste ao câncer

No último sábado, dia 11 de novembro, a influenciadora digital e humorista Marcela Marques, aos 36 anos, faleceu após uma longa batalha contra o câncer de útero. Reconhecida por seu talento em criar conteúdos humorísticos que refletiam o cotidiano da cultura paraense, Marcela contava com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, onde se destacou pela autenticidade e pelo carisma.

Marcela enfrentou uma luta intensa contra a doença, que se agravou ao afetar outras partes do seu corpo. O último registro de sua presença nas plataformas digitais foi um vídeo postado no dia 10 de novembro de 2024, no qual ela fazia um apelo por um leito hospitalar na cidade de Belém.

A notícia de sua morte foi compartilhada pelo perfil do Instagram @fofocapara_, gerando uma onda de tristeza entre seus fãs e admiradores. Nos comentários da postagem, muitos expressaram suas condolências. “Ela lutou muito e hoje descansa em paz, vai com Deus minha amiga,” escreveu um seguidor. Outro comentou: “Sem acreditar ainda, cara,” enquanto uma terceira pessoa lamentou: “Meu Deus, que triste notícia.”

Confira:

Durante seus últimos dias, Marcela estava em coma induzido. Em um gesto solidário, sua amiga próxima, a influenciadora Nayara Venturyne, utilizou suas redes sociais para pedir orações e apoio: “Peço a vocês uma corrente do bem, uma corrente de oração para que ela se recupere, fique curada e volte a fazer todos sorrirem.”

Em resposta à luta da humorista, seus seguidores organizaram uma campanha chamada “Vaquinha Solidária” no dia 13 de novembro. O objetivo era arrecadar fundos para auxiliar no custeio do tratamento e na compra dos medicamentos necessários para sua recuperação.

O legado deixado por Marcela Marques perdurará não apenas através de seu conteúdo criativo, mas também na memória afetiva de seus seguidores e na comunidade que sempre a apoiou.