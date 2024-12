Morre aos 19 anos Beandri Booysen, influenciadora que tinha doença rara

Beandri Booysen, uma influenciadora digital amplamente reconhecida por seus inspiradores vídeos motivacionais no TikTok, faleceu aos 19 anos. A triste notícia foi divulgada nesta quarta-feira (18) por sua mãe, Bea Booysen. Beandri era portadora da síndrome de Hutchinson-Gilford, conhecida como Progéria, uma condição rara que resulta em um envelhecimento acelerado.

Apesar dos desafios impostos pela doença, Beandri conseguiu conquistar uma expressiva audiência de mais de 278 mil seguidores na plataforma TikTok. Ela frequentemente compartilhava aspectos de sua rotina diária, momentos de alegria e reflexões significativas. “Ela era um farol de esperança para tantas pessoas, mesmo enfrentando desafios que muitos sequer conseguem imaginar”, escreveu sua mãe em uma emocionante postagem no Facebook.

A causa do falecimento não foi divulgada; entretanto, é importante ressaltar que indivíduos diagnosticados com Progéria costumam enfrentar complicações cardíacas e um envelhecimento precoce, o que pode resultar em morte prematura. Em uma declaração tocante, a mãe de Beandri afirmou: “Apesar dos desafios que enfrentou, ela irradiava esperança e alegria. Beandri se tornou um símbolo de conscientização sobre a Progéria e outras necessidades especiais, utilizando seu espírito único para inspirar milhares ao redor do mundo”.

Em outubro passado, Beandri havia passado por uma cirurgia cardíaca, um procedimento comum entre pacientes que lidam com as complicações cardiovasculares associadas à Progéria. Apesar das frequentes atualizações sobre seu estado de saúde em suas publicações, a notícia de seu falecimento pegou muitos fãs desprevenidos. A família Booysen pediu respeito à privacidade durante este momento difícil.

Após a confirmação da morte, um vídeo tributo foi publicado na conta de Beandri, reunindo momentos marcantes de sua vida e impacto nas redes sociais. Em questão de horas, o vídeo já contava com mais de 360 mil visualizações, evidenciando a forte conexão que ela tinha com seus seguidores. As redes sociais foram inundadas com comentários repletos de amor e gratidão, refletindo o legado que Beandri deixou: “Sua luz continuará brilhando em nossos corações”.