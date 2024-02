Camarote Nº1 abre alas para a edição que celebra seus 34 anos de Sapucaí

A noite de 11 de fevereiro marcou o início de uma edição épica em celebração aos 34 anos do Camarote Nº1 no Carnaval do Rio de Janeiro. Sob o comando de Antônio Oliva, recentemente anunciado como sucessor do Camarote, ao lado dos sócios Juliana Ferraz, Marcio Esher e Flavio Sarahyba, o Nº1 recebeu um time de musas que trouxe carisma e muito glamour à festa: Sabrina Sato, Anitta, Lore Improta e Camila Coelho.

Além da presença marcante da comunicadora e musa Colcci, Silvia Braz, a primeira noite do Nº1 foi marcada por looks deslumbrantes e ousados de personalidades como Galvão Bueno, Cleo Pires, Carol Buffara, Gabb, Carol Bassi, Cris Paladino, Jessica Campos e Elisa Zarzur. Sabrina Sato, aclamada como Rainha do Carnaval, desfilou em uma produção exclusiva assinada pela TRESemmé. Anitta brilhou intensamente em seu retorno à Marquês de Sapucaí, enquanto Lore Improta apostou na elegância dourada em sua estreia como musa e Camila Coelho encantou em um traje que capturou a essência do Carnaval carioca.

Além das apresentações espetaculares das escolas na avenida, o Nº1 foi palco de uma homenagem ao Carnaval, comandada por Dudu Nobre, que fica a frente da roda de samba do Nº1, junto a cantora e musa da Mangueira, Karinah. Destacando a brasilidade, artistas como Xande de Pilares, Felipe Amorim e Orochi encantaram o público com shows eletrizantes. As pick-ups foram comandadas pelos DJs Mochakk, sensação internacional, acompanhado de Pontifexx e Sandeville. Complementando as performances, a roda de samba do Nº1 foi liderada por Dudu Nobre.