Com ajuda de PM bilíngue, russo recupera passaporte perdido em estação de metrô de SP

O atendimento bilíngue de um policial militar do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPMM) foi o que garantiu que um cidadão russo recuperasse sua mochila perdida no último domingo (4). Andrei, estrangeiro em viagem ao Brasil, esqueceu sua bolsa com passaporte e documentos na estação Palmeiras-Barra Funda, enquanto usava o transporte público, mas só se deu conta que não estava com a bolsa quando já estava no centro de São Paulo.

Ao se deparar com o estrangeiro desesperado na região da República, os policiais logo enfrentaram a barreira linguística e se mobilizaram para atender Andrei, que, além de russo, só falava inglês. Diante do desafio, os PMs que estavam em patrulhamento na rua entraram em contato por telefone com um colega, o soldado De Lima, integrante do mesmo batalhão.

Fluente em inglês, o soldado já está habituado a atender ocorrências envolvendo estrangeiros e, após ser acionado, foi pessoalmente ao local para entender o que havia acontecido. Em conversa com Andrei, o policial entendeu que o turista perdeu sua bolsa e que estava desesperado para encontrar ao menos seu passaporte, pois faria uma viagem a Istambul na terça-feira (6) e precisava do documento para embarcar.

Durante o atendimento, além de acalmar Andrei, o policial também precisou explicar para ele qual seria o procedimento a ser tomado a partir dali. “O maior desafio nesses casos é fazer uma pessoa que não é do Brasil entender que o ciclo de polícia daqui é diferente de vários países, que existe as limitações jurídicas e ações de cada polícia, seja ela Militar ou Civil”, contou o soldado.

A equipe acompanhou o estrangeiro até o 2° Distrito Policial (Bom Retiro), onde um boletim de ocorrência foi registrado relatando todos os bens perdidos. Depois do registro, os policiais levaram Andrei até seu endereço, na República, centro da capital. Durante o trajeto, um dos PMs conectou o celular do estrangeiro à sua internet, o que permitiu que ele recebesse uma chamada de vídeo.

A pessoa que entrou em contato foi a mesma que viu o exato momento em que Andrei esqueceu sua mochila na estação Palmeiras – Barra Funda. Ela chegou a gritar, chamando o estrangeiro, mas ele não e não foi alcançado alcançado. Como não conseguiu entregar ainda no metrô, o homem levou a mochila para casa, na Cidade Tiradentes, zona leste, e entrou em contato o mais rápido possível depois de encontrar na bolsa o número de telefone do turista.

Durante a ligação, o homem reconheceu que o russo era a mesma pessoa nas fotos dos documentos que estavam dentro da mochila. Logo em seguida, a equipe foi até a zona leste e recuperou todos os itens perdidos.

Depois de ser ajudado e ter a bolsa com o passaporte recuperado, Andrei ainda fez uma carta de próprio punho agradecendo o empenho dos policiais miliares em ajudar e foi até o batalhão entregar pessoalmente.

”Me preocupo sempre em ajudar da melhor forma possível aos cidadãos que não são daqui. A realidade dos demais países são bem diferentes das nossas. Não gostaria de relatar que um turista, ao vir no Brasil, precisou dos serviços da polícia, mas não foi atendido”, finalizou o soldado.