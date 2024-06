Com a chegada do inverno, Ministério da Saúde reforça importância da vacinação contra a gripe

Quando se trata de proteção contra a gripe, Antônio Marcos Ferreira da Silva, 60 anos, aposentado, não perde tempo. Todos os anos, assim que fica sabendo que a imunização está aberta ao seu público, ele corre para a unidade básica de saúde mais próxima.

“Passei a tomar todos os anos para me proteger contra as formas graves da gripe inclusive, e não ser um transmissor do vírus para outras pessoas”, explica o morador de Paracatu, cidade do interior de Minas Gerais.

Antônio buscou o posto de vacinação antes mesmo da chegada do inverno, que começa nesta quinta-feira (20). Fez bem. Com a chegada da estação, as temperaturas começam a baixar e é neste período em que as doenças respiratórias, como a gripe e até a covid-19, chegam com força.

No caso da Influenza, ainda em maio, o Ministério da Saúde recomendou a proteção de todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. A pasta já havia antecipado a campanha em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Também ajustou a estratégia da campanha para a região Norte e já imunizou a população entre novembro e dezembro de 2023, atendendo às particularidades climáticas da região.

O ministério reforça a necessidade de que todas as pessoas se imunizem. Especialmente, as consideradas do público-alvo para a vacina. Entre elas estão: crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas; idosos com 60 anos ou mais; e pessoas em situação de rua. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Por que devo me vacinar?

A vacinação contra a gripe é a melhor forma para garantir proteção contra a doença. O imunizante age para estimular a produção de anticorpos contra o vírus da Influenza. Quem se imunizou em 2023 ou nos anos anteriores também deve receber a vacina atualizada. As vacinas são comprovadamente eficazes e protegem contra as cepas atualizadas, de acordo com determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS).