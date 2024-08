Com 4 mil pessoas, convenção confirma Alex Manente candidato a prefeito de São Bernardo

Com a presença de 4 mil pessoas e em um clima de muita emoção, a convenção realizada no Clube Meninos, na tarde deste sábado (3), confirmou o nome do deputado federal Alex Manente (Cidadania) como candidato a prefeito de São Bernardo. Também foi homologada a escolha do vereador Paulo Eduardo (PL) como candidato a vice-prefeito, nome referendado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A coligação é formada pela federação Cidadania-PSDB, PL, MDB, PSD, Progressistas e Solidariedade.

O evento reuniu lideranças políticas nacionais e autoridades do Grande ABC. Estiveram no ato político o presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt; o presidente nacional do PSD e secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab; o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania); o deputado federal e presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força; o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB); a deputada federal Ana Carolina Serra (Cidadania); o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), entre outros nomes.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviou um vídeo, que foi exibido na convenção. “Quero cumprimentar o Alex e o Paulo, que iniciam uma caminhada agora. O Alex tem sido um grande deputado e tem feito a diferença pelo Estado, em especial pelo Grande ABC. Quero desejar boa sorte e dizer que o Estado de São Paulo vai sempre trabalhar por São Bernardo.”

Ao lado da esposa Mariana Manente, dos filhos Millene, Nicole e Lorenzo, e da mãe Beth Manente, Alex se emocionou no palco ao falar da importância de seu pai, o ex-secretário de Obras e ex-vereador de São Bernardo Otávio Manente, que morreu em 2011. “O que eu mais queria era que meu pai estivesse aqui para me dar um abraço, me incentivar, como ele fez a vida inteira. Mas sei que, de alguma maneira, ele está fazendo isso”, disse o candidato a prefeito. “Em cada caminhada, as pessoas me dizem que gostam e votam de mim por causa de meu pai. Isso é um orgulho e uma grande responsabilidade.”

O candidato a vice-prefeito falou da parceria construída com Alex. “Em outubro de 2023, eu declarei apoio à então pré-candidatura do Alex. Eu disse que a minha lealdade seria inegociável. E seguimos juntos”, disse Paulo Eduardo.

À população, Alex lembrou que o plano de governo foi construído a partir de sugestões dos moradores e que pretende olhar para o caminho do futuro da cidade. “Não queremos voltar a um passado em que as obras eram paralisadas. E não queremos corrupção em São Bernardo. Queremos seguir em frente, com os desafios que temos. Não podemos mais perder tantas empresas. Precisamos gerar oportunidades para continuar a ser uma potência. A cidade vai entrar em um novo ciclo de diálogo”, afirmou o candidato a prefeito.