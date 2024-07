Convenção de Alex Manente tem data e local divulgados

O deputado federal Alex Manente, pré-candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, SP da federação PSDB-Cidadania, realizará convenção partidária no próximo dia 03 de agosto.

O evento ocorrerá das 09h às 17h, no Meninos Futebol Clube, localizado na avenida Caminho do Mar, nº 3222, no bairro Rudge Ramos.