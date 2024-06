Coletivo Queer lança documentário ‘Vitória Trans’ com estreias em diversas regiões de SP

O Coletivo Queer apresenta seu mais recente projeto, o documentário Vitória Trans, que será lançado em junho, com pré estreia dia 15 de junho, sábado, às 17 horas, no CEU Navegantes (Zona Sul) e no dia 16 de junho, domingo, às 16 horas no Centro Cultural Grajaú (Zona Sul). A estreia na zona central de São Paulo acontece na Galeria Olido, dia 18 de junho, terça-feira, às 20 horas.

O filme retrata a realidade de sete pessoas trans que residem na cidade de São Paulo: Jupi77er, MC, compositor e empreendedor; Gabriel Romão, TEDxSpeaker; Alexandre Kiyohara, publicitário; Erika Hilton, política, deputada federal eleita e ativista; Ariel Bernardi, baritonista; Carolina Iara, travesti, intersexo, codeputada estadual e ativista; e Rô Vicentte, trans não-binária, artista e comunicadora.

O documentário será exibido em equipamentos culturais localizados nas periferias da capital paulista, buscando alcançar e envolver a comunidade periférica. A narrativa é construída a partir do ponto de vista do narrador, sobrepondo imagens capturadas ao longo das histórias apresentadas. A edição proporciona uma imersão única, criando um cenário que se conecta intimamente com as histórias compartilhadas. O projeto culminará em 13 apresentações gratuitas do documentário, abertas ao público.

O foco principal é o público periférico das quatro zonas de São Paulo, com uma atenção especial voltada para a comunidade LGBTQIAP+, destacando a vivência das pessoas trans. O Coletivo Queer está comprometido em proporcionar amplo acesso a essa expressão cultural, promovendo a inclusão e a visibilidade das histórias e experiências trans na sociedade.

Sobre o Coletivo Queer

O termo “queer”, originalmente usado para descrever algo “estranho” ou “esquisito”, foi apropriado pela comunidade LGBTQIAP+ para referir-se a qualquer pessoa que fuja dos padrões hetero-cis-normativos. Com oito anos de existência, o Coletivo Artístico Queer, formado principalmente por artistas LGBTQIAP+, utiliza ações poéticas para abordar questões sociais e promover a diversidade.

O coletivo montou diversas produções, incluindo o espetáculo “A Última Nora” em 2016, baseado em relatos pessoais e explorando temas de opressão social e descobertas de identidade não-binária. Em 2018, apresentou o espetáculo de dança “Amar Para (Re)Existir”, focado no ato de amar como forma de sobrevivência.

Além disso, realizou mais de 20 ações poéticas pela cidade de São Paulo. Destaca-se o “Calendário 2020 – Zodíaco Queer”, uma intervenção fotográfica marcante que reuniu mais de 70 artistas e ativistas LGBTQs. O coletivo é independente e suas ações foram realizadas sem financiamento público ou privado, à exceção do experimento cênico “Não Sabemos Partir”, premiado no Festival Itaquerendo Folia.

Sobre os entrevistados

Alexandre Kiyohara – Formado em Publicidade e Propaganda pela PUC-SP, trabalhou com marcas como P&G, Boticário, Oracle, Havaianas e Electrolux. Esteve na área da publicidade até 2020, quando fez transição de carreira para diversidade. Pós-graduado em diversidade e inclusão, é atual Head de Diversidade e Inclusão da B3 – Bolsa do Brasil.

Ariel Bernardi – Baritonista, é bacharela em Canto Lírico pelo Instituto de Artes da Unesp. Atualmente, faz parte da Academia de Ópera do Theatro São Pedro.

Carolina Iara – Travesti, intersexo, servidora pública da saúde e ativista em direitos sociais e humanos. Primeira codeputada estadual eleita em São Paulo pela Bancada Feminista do PSOL, identifica-se como pessoa intersexo.

Erika Hilton – Nascida em Franco da Rocha em 9 de dezembro de 1992, é uma política, deputada federal eleita, ativista e modelo brasileira. Identificando-se como trans e é filiada ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), onde atua nas causas voltadas aos direitos das pessoas negras e LGBTQI.

Gabriel Romão – Homem trans, negro, TEDxSpeaker e graduado em Pedagogia pela PUC-SP. Especialista em diversidade formado pela PUC-MG, atua de forma estratégica e didática nos desafios organizacionais de ter uma empresa diversa, equitativa e inclusiva. Com mais de 15 anos de experiência profissional, incluindo sua passagem como co-CEO da TODXS, Gabriel trabalhou na área de desenvolvimento de pessoas em empresas de diversos segmentos, como turismo, segurança, tecnologia e consultorias.

Jupi77er – Nascido na capital de São Paulo, tem 31 anos e é transmasculino não-binário. MC, compositor e empreendedor, cria conteúdos nas redes sociais sobre gênero e sexualidade. Faz parte da dupla Rap Plus Size desde 2016 e, em 2022, lançou um álbum solo chamado “RG”. Em 2023, deu início ao Festival Transmasculines Existem, buscando dar visibilidade a artistas transmasculinos no mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

Rô Vicentte – Formada em Artes Cênicas, é artista e comunicadora e se identifica como trans não-binária. Cria conteúdo para as redes sociais se nomeando como @bixanarua, é especialista em comunicação na TODXS e fundadora do Coletivo Artístico Queer.

Ficha Técnica

Direção: Ana Melquiades, PH Silva, Rô Vicentte e Thais Carvalho

Produção executiva: Rô Vicentte

Diretora de Produção: Thais Carvalho

Co-Produtora: Ana Melquiades

Produção de Set: Ana Melquiades, Thais Carvalho e Rô Vicentte

Cinegrafista: PH Silva

Técnico de som: Luccas ZM

Assistente de produção: Leninha Silva

Still making of: Gael Ferreira

Trilha Sonora / Sound Designer : Luccas ZM

Edição de vídeo: Amanda Carpá

Edição de som: Luccas ZM

Designer: Aurora Jamelo

Entrevistados: Alexandre Kiyohara, Ariel Bernardi, Carolina Iara, Erika Hilton, Gabriel Romão, Jupi77er e Rô Vicentte

Assessoria de Imprensa: Angelina Colicchio e Diogo Locci – Pevi 56

Classificação: 14 anos



Apoiado por São Paulo Film Commission, Spcine, São Paulo Capital da Cultura e Cidade de São Paulo Cultura

Serviço

Vitória Trans

Pré-estreia

Local: CEU Navegantes (Zona Sul)

Data: 15/06 – 17h (Sábado)

Endereço: R. Maria Moassab Barbour, S/N – Cantinho do Céu

Pré-estreia

Local: Centro Cultural Grajaú (Zona Sul)

Data: 16/06 – 16h (Domingo)

Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 – Parque América

Estreia

Local: Galeria Olido (Centro)

Data: 18/06 – 20h (Terça-feira)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo

Circulações:

Local: Fábrica de Cultura de Brasilândia (Zona Norte)

Data: 20/06 – 20h (Quinta-feira)

Endereço: Av. General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia

Local: Fábrica de Cultura Capão Redondo (Zona Sul)

Data: 22/06 – 14h (Sábado)

Endereço: Rua Bacia de São Francisco, s/n – Capão Redondo

Local: Centro Cultural Penha (Zona Leste)

Data: 23/06 – 16h (Domingo)

Endereço: Largo do Rosário, 20 – Penha

Local: Fábrica de Cultura Osasco (Grande SP)

Data: 29/06 – 10h (Sábado)

Endereço: R. Santa Rita – Rochdale, Osasco

Local: Fábrica de Cultura de Jaçanã (Zona Norte)

Data: 29/06 – 15h (Sábado)

Endereço: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jaçanã

Local: CEU Paraisópolis (Zona Oeste)

Data: 30/06 – 14h (Domingo)

Endereço: R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, S/N – Jardim Parque Morumbi

Local: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha (Zona Norte)

Data: 06/07 – 10h (Sábado)

Endereço: R. Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha

Local: Fábrica de Cultura Brasilândia (Zona Norte)

Data: 06/07 – 14h (Sábado)

Endereço: Av. General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia

Local: Fábrica de Cultura Jardim São Luís (Zona Sul)

Data: 13/07 – 10h (Sábado)

Endereço: Rua Antônio Ramos Rosa, 651 – Jardim São Luís

Local: Fábrica de Cultura Diadema (ABC)

Data: 13/07 – 15h (Sábado)

Endereço: R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro, Diadema