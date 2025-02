Coletânea quer celebrar a diversidade dos quadrinhos brasileiro

A produção nacional de histórias em quadrinhos ganha um novo marco com a coletânea Arte Sequencial Brasileira, um projeto colaborativo que reúne mais de 70 roteiristas e ilustradores em uma obra de 300 páginas. A iniciativa busca destacar a riqueza e a diversidade da arte sequencial no Brasil, promovendo tanto talentos consagrados quanto novos artistas.

Atualmente em campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse, o projeto visa não apenas oferecer uma leitura envolvente, mas também fortalecer o mercado nacional de HQs, dando visibilidade a diferentes estilos e narrativas. Os interessados podem apoiar a publicação acessando a página oficial da campanha, garantindo assim a viabilização dessa grande homenagem à cultura dos quadrinhos no país.

Grandes nomes dos quadrinhos brasileiros unidos em uma obra inédita

A coletânea conta com a participação de artistas renomados, como Laudo Ferreira Junior, autor das trilogias Yeshuah e História do Clube da Esquina, além de adaptações de clássicos como Auto da Barca do Inferno; Edgar Franco, referência em ficção científica e arte pós-humana; Eduardo Schloesser, criador do icônico Zé Gatão; e Bira Dantas, vencedor do troféu HQ Mix e responsável pela adaptação de Dom Quixote para os quadrinhos.

O time também inclui Thais Linhares, premiada com o Jabuti por seu trabalho como autora e ilustradora; Renato Peters, jornalista esportivo e chargista da TV Globo; Ofeliano de Almeida, ilustrador e editor de quadrinhos que também atuou no cinema e na TV; Edson Aran, ex-editor das revistas VIP, Playboy e Sexy, além de colaborador do humorístico Zorra; e Dadí, quadrinista criadora da série Pleistocênicos.

Esses e outros talentos integram a coletânea, que reflete a pluralidade dos quadrinhos brasileiros e oferece ao público uma experiência única de leitura.

A campanha de financiamento coletivo segue até o dia 22 de março, com previsão de lançamento da versão impressa para maio.

Para saber mais e apoiar o projeto, acesse: www.catarse.me/ArteSequencialBrasileira.

ARTE SEQUENCIAL BRASILEIRA

Organizador – Dario Chaves

Formato 21 x 28 cm, 312 páginas em preto-e-branco

Capa colorida, papel cartão

Financiamento coletivo até 22/03

Lançamento: maio